安娜燕窝——顺化特产礼品

14/08/2023

有一位来自清化省的小伙子到顺化创业。在创业之路上寻找方向的过程中，历尽起落浮沉，终于盯住昔日宫廷御膳等级的珍贵营养品燕窝来开发，精心加工，制成一种上乘食品，挂名“安娜燕窝”。

自古以来，燕窝被誉为进献给皇帝食用的8珍之一，因为燕窝营养价值高，能补养神经、筋骨，延年益寿。

芽庄大学生物技术与环境院副教授、博士吴邓义介绍，燕窝所含的活性物质具有刺激细胞分裂和生长、促进组织生长和再生新组织的功能。据科学研究结果表明，燕窝的强大功效在于治疗疾病、护肤养颜、抑制病毒细胞、增強免疫力等。



顺化现有不少养燕企业，其中最强势的是海朝街7/66号的安娜燕窝生产贸易有限公司。它的养燕基地、养燕技术、燕窝开发和加工工艺都非常专业化、现代化。

公司经理黎文禄分享，他曾涉足庆和省芽庄市、广南省占婆岛等越南燕窝著名产地进行调研，之后来到顺化，发现这里河流湖泊广阔又 靠近大海和岛屿，燕子的天然食饵丰富，于是2014年他建造了一栋总面积600平方米的4层楼，试养燕子。一年后，他收获第一批燕窝，从此产量迅速增加。至今，他有了4座现代化大型养燕楼，还添置了一条燕窝加工生产线，以便扩展品种，提高经济价值。

截至目前，安娜的屋燕已繁殖到7万只左右。这就意味着从燕子养殖到燕窝开发、加工生产形成了一条龙，能够向市场供应生燕窝、精制燕窝丝和各种瓶装即食燕窝、燕窝酒等。

安娜燕窝的所有产品都是纯天然、新鲜，不含添加剂、防腐剂、着色剂或任何其他化学物质，并且都经过严格的科学检测鉴定，送到客户手中都是优良极品。

如今，来访顺化的游客除开品尝芝麻糖、酸虾酱、压饼、牛肉米线等故都著名传统特产，还可品味以“从宫廷御膳到保健金品”为理念的安娜燕窝。