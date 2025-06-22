为了传承传统刺绣业并为当地居民创造就业机会，拥有多年刺绣经验的黎文科夫妇创办了美德手工刺绣合作社，旨在传授技艺并承接大型刺绣画订单，推动传统手工艺蓬勃发展。

据河内市美德县美德手工刺绣合作社副主任黎文科介绍，上世纪90年代，同心乡村民曾承接和服衣袖的手工刺绣订单。后来，由于出口订单减少，许多人难以靠其为生。然而，出于对传统业的热爱，自2002年起，他们夫妇在阮太学街开设了刺绣画作坊，并开始制作3D刺绣画。随着作为礼品和家居装饰的刺绣画订单日益增多，他们成立了美德手工刺绣合作社，与绣工们一起继续保护和发展这门技艺。

为了满足市场对艺术性和审美价值日益提升的需求，他们与美德县同心乡及周边乡镇的绣工们共同制作了以越南风土人情为题的3D绣品。近日，美德手工刺绣合作社凭借《禅莲》、《向日葵》、《独柱寺》、《奎文阁》和《迎春》五件作品荣获一乡一品（OCOP）奖。

黎先生分享道，制作3D刺绣画与一般刺绣画不同，首先需设计图案，绘制底图，然后通过明暗、浓淡、远近过度等处理，营造出逼真的空间感和立体感。刺绣过程则需细致巧妙，针法柔和，线条流畅，方能展现真实的3D效果。

如今，美德手工刺绣合作社的绣品被广泛用于现代室内装饰，亦被选作礼品，售价从500万越盾起。除了制作高端手工刺绣画，黎文科夫妇还通过线上线下课程向各地学员传授技艺，以进一步促进美德精致手工艺的刺绣产品发展。

时装设计师阿玉学员表示：“经过老师们两天的指导，我已经掌握了基本针法。完成该课程后，我能将其应用于我自己的时装设计中。同时，我正在进行一个复原越南古风刺绣画的项目，所学知识对我大有裨益”。

文/越南画报 银河 图/陈清江 译/明庄