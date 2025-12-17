守护安义米纸制作业之火

17/12/2025

在凝聚着原巴地头顿省（现属胡志明市）文化底蕴的龙田大地上，安义米纸制作业至今仍炉火不息。从手工灶台到现代电炉，当地居民坚持不懈地守护并提升这一行当，使安义米纸跻身国家级非物质文化遗产之列。

2025年6月底，当地隆重公布了将安义米纸制作业列入国家级非物质文化遗产名录的决定。这不仅是对近百年来代代相传之传统手工艺村的认可，更是那些终生与质朴米纸相伴之人的骄傲。

四十余年来，龙田乡安禄村年逾七旬的潘文亨与潘氏绒夫妇依旧日复一日地制作2000多张米纸。工作虽辛苦但在他们眼中，米纸既是生计又是一生的记忆和自豪。

将稀米浆均匀地铺在薄布上。本报记者 通海 摄

潘先生动情地分享道：“如今安义成为手工艺村，米纸又入选国家级非物质文化遗产名录，这是巨大的荣幸。我们希望继续获得支持，推动村民加入合作社，提高品质、取得“一乡一品”认证，打造稳定的品牌，让乡亲们的生活过得更好”。

龙田乡杨氏恩大娘的米纸炉火五十余年来从未熄灭。每天清晨四时左右，她便开始制作米纸。得益于电炉、遮棚和晒场的资助，工作变得更为轻松整洁，产品质量也更加稳定，满足了市场需求。“自从有了电炉，产量提高了，米纸也更漂亮了”，她说。



制作米纸时，工匠需快速拿起擀杖，使米浆在锅口形成薄而圆的一层，随即盖上锅盖。本报记者 通海 摄

2013年，安义已被承认为传统手工艺村，更加彰显其独特的文化价值。目前，全村有逾130户从事该行业，产品丰富多样，包括大小号春卷米纸、辣味米纸、烤米饼、香蕉米饼等。

近年来，该手工艺村逐渐成为游客体验式旅游的目的地，吸引众多游客前来参观米纸制作流程、亲手体验并选购产品。胡志明市旅游厅正推进相关程序，拟将其纳入官方旅游目的地体系，以便开设旅游线路，进一步增加村民收入。 将技术应用于生产并未抹去行业的本色，反而有助于减轻劳动强度、提高质量，同时保留传统风味。技术与遗产的相结合为安义米纸开辟了更为可持续的发展道路。

晒干的米纸从晾架上取下，层层叠放并装入塑料袋，准备批发销售。本报记者 通海 摄

安义米纸是世代相传的坚韧与“守火”精神的象征。从龙田一处处朴素的炉灶中，这项技艺的故事持续传扬，正如当地人对这片土地文化灵魂的执着守护。