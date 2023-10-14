守护儿童笑容的阮医生

守护儿童笑容的阮医生

在医学领域，阮文斗医学博士的名声广为人知。他就是35年来始终不渝地致力于为数以千计患有先天性唇腭裂（统称唇裂）的儿童带来笑容的医生。

阮文斗医学博士

 在胡志明市医药大学毕业后，1988年，阮医生开始在第一儿童医院工作。一年后，他与同事为唇裂患儿首次进行手术。  

30多年来，他始终保持提早上班的习惯。阮医生分享：“早起是我的习惯。每天工作都很忙，从上午 8时 到下午 3时 为患儿进行手术。 早餐和午餐只喝一罐牛奶，因为时间不够”。 


在为患儿带来笑容的多年职业生涯， 阮医生不能记住他经手医治的所有病人。在他的心目里，每个孩子都是天使，都应该美丽可爱。

他不仅亲自为数千名唇裂患儿进行手术，还经常联系国内外慈善组织筹款建立Smile Train微笑列车基金，为患儿提供免费手术。结果患儿的唇裂得到矫正，笑容得到绽放，容貌正常美观，尤其重要的是有助于他们的身心健康和融入社会。

2022年8月，国际微笑列车组织Smile Train与胡志明市第一儿童医院联合建立首个唇裂研究和医疗培训中心，为南方和全国各地医生培训唇裂医护技能，作为亚太地区的典范。                                                                                                 

依托第一儿童医院同事们的支持，10年来，阮医生为一万多名唇裂患儿进行了免费手术。今年2月23日，第一儿童医院和阮医生荣获“越南医学成就”奖。




阮医生慈祥的笑容和温柔的语音给同他接触过的人留下了深刻的印象。 现在虽已退休但他仍继续担任口腔科专业顾问。
第一儿童医院和阮医生荣获“越南医学成就”奖。人物供图

文/越南画报 通海   图/通海 人物供图    译/何芳


Top