守护儿童笑容的阮医生

14/10/2023

在医学领域，阮文斗医学博士的名声广为人知。他就是35年来始终不渝地致力于为数以千计患有先天性唇腭裂（统称唇裂）的儿童带来笑容的医生。

阮文斗医学博士

在胡志明市医药大学毕业后，1988年，阮医生开始在第一儿童医院工作。一年后，他与同事为唇裂患儿首次进行手术。

30多年来，他始终保持提早上班的习惯。阮医生分享：“早起是我的习惯。每天工作都很忙，从上午 8时 到下午 3时 为患儿进行手术。 早餐和午餐只喝一罐牛奶，因为时间不够”。

在为患儿带来笑容的多年职业生涯， 阮医生不能记住他经手医治的所有病人。在他的心目里，每个孩子都是天使，都应该美丽可爱。

他不仅亲自为数千名唇裂患儿进行手术，还经常联系国内外慈善组织筹款建立Smile Train微笑列车基金，为患儿提供免费手术。结果患儿的唇裂得到矫正，笑容得到绽放，容貌正常美观，尤其重要的是有助于他们的身心健康和融入社会。

2022年8月，国际微笑列车组织Smile Train与胡志明市第一儿童医院联合建立首个唇裂研究和医疗培训中心，为南方和全国各地医生培训唇裂医护技能，作为亚太地区的典范。

依托第一儿童医院同事们的支持，10年来，阮医生为一万多名唇裂患儿进行了免费手术。今年2月23日，第一儿童医院和阮医生荣获“越南医学成就”奖。