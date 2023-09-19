守德市—促进胡志明市新发展的驱动力

19/09/2023

2021年1月1日，守德市——胡志明市乃至全国的首座市中市（县级市）正式成立。按照发展规划，守德将以知识经济为尖端，成为经济先导区，力争2040年变身多中心城市，打造强劲驱动力，促进胡志明市和东南部地区的发展。

基础设施转型的步骤

同外埠的许多年轻人一样，广义省小伙子阮春山离乡到胡志明市立业。 2007年，他考上西贡某大学。毕业后，他将守德选为第二故乡，安心创业。

与守德结下不解之缘 的15 年多，他见证了这片土地从郊区到成为胡志明市中市的巨大变化。在这一发展过程中，守德面貌焕然一新给他留下了深刻印象。

他透露：“我第一次到胡志明市国家大学村，看见许多破旧的民宿区，租金便宜，适合学生和工人租用。当时大学村只有少数正在建设的新项目和建筑工程，其余多为破旧民居，还有几个街头集市，道路狭窄。如今，大学村已成为胡志明市一流的高科技培训中心，现代化建筑和基础设施美丽壮观，必要服务应有尽有。今代学生能在这么好的环境学习，一定感到非常满意和幸福”。

守德是具有各种优越的地理位置和基础设施条件的年轻城市，位处胡志明市东部门户，邻近东南部各省，交通系统迅速改善，同步发展，方便同邻省开展经济合作，比如将于近期投入运营的从仙溪旅游区到第一郡滨城第一号都市铁路、美福 - 新万 - 仁泽三环路、胡志明市-隆成-油瑞高速公路、1A号国道、1K号国道、河内大道-第一郡中心公路、范文同大道-新山一机场公路、西贡河-同奈河水道等。守德也是通过连接多式联运发展物流业的枢纽，其中吉莱港具有规模160公顷的堆场、2040米码头，是越南最大最现代化的港口。

守德市的Novaland 住宅区。图/江山东



当被问及对守德市近期发展的愿望时，阿山坦言希望守德市尽快开通运营胡志明市第一条现代化都市铁路，助力改善城市交通系统。

阿山的愿望也像在守德生活工作的居民一样，期望本市强劲发展，充分发挥内在潜力，面向现代化、多中心和宜居城市。



面向多中心都市

秉承促进守德快速、迅猛、可持续发展，成为胡志明市和东南部地区发展的新引擎的意向和愿望，2023年6月，胡志明市人委会将至2024年胡志明市守德市总体规划呈政府总理审批。

据此，守德市被确定为胡志明市一级市，面向创新和互动都市模式发展，是胡志明市的经济、科技工艺、文化、教学培训等领域的中心。守德将成为胡志明市促进第四次工业革命的核心区域。

为了做到这一点，胡志明市将守德市规划成多中心都市，以守添区为核心，辅以长寿和隆福两个中心。守添区将发展成为国际金融中心；长寿区以理想的基础设施和高科技管理，建成行政、贸易和服务中心，同时也是未来都市生活、工作和休闲的典范；隆福将成为生态、研究、培训和高科技生产中心。



在上述三个主要中心的基础上，为了促进创新，守德市还确定了10个重点发展领域，包括守添国际金融中心，吉莱-盛美利贸易、港口服务、工业都市区，长寿贸易、文化、创新和互动都市区，三富公园和都市区，铃中先进生产和贸易服务都市区，胡志明市高科技生产、服务和培训区，隆平都市区和民族历史文化公园，隆福都市区和科技公园，隆福-三多生态和高科技都市，以及胡志明市国家大学区。

在集中精力将守德建成多中心、生气蓬勃、现代化都市的同时，该市领导也注重维护和发挥历史、文化、旅游的优势，如新富坊仙溪文化旅游区、隆平坊民族文化历史公园、安庆坊华严寺、隆福坊奥黛博物馆、长盛坊三多荷花池、协平正坊Giga Mall贸易中心、安利东坊萨拉都市区公园、平寿坊守德Vincom等，都是富有魅力的文化旅游目的地。

