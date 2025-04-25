宁顺省提高芦笋经济价值

25/04/2025

2009年底在宁顺省宁福县安海乡试种3000平方米的绿芦笋，至今，这种“耐旱耐沙”的作物已在当地“绿化”了750多公顷，并成为该省的主打农业作物之一，带来了显著的经济效益。

目前，在省农业部门的支持、咨询和指导下，许多企业、合作社和个人逐步将科技应用于生产，将传统种植方式转为符合越南良好农业标准（VietGAP）认证的农业模式、清洁农业和有机农业模式，以提高芦笋的经济价值。该省还颁布并实施了多项机制和政策，如支持合作社购买苗木，投资节水灌溉系统以推广大田种植模式；选择优质苗木，种植前进行土壤清理处理，应用喷灌、滴灌系统，在种植过程中严格遵循有机施肥等程序，以确保符合国内和出口市场的标准。

宁顺省芦笋高效经济种植模式的成功典范要数宁福县安海乡俊秀综合服务合作社。合作社每年都扩大生产规模和提升产品质量，目前其绿芦笋已达到省级三星OCOP认证。合作社经理雄机先生透露，我们合作社成立于2016年中期，种植面积为5公顷，有25户参加种植。迄今，已发展到超过36公顷，参加生产有85户占族农户。农户们采用有机方式种植绿芦笋，从施肥到防除病虫害均遵循VietGAP标准，并采用节水喷灌。

经过十多年种植芦笋的经验，雄机先生发现这种作物不仅具有良好的经济效益，而且适应性强。他指出，绿芦笋为农民带来了可观的收入，收购价格每公斤5万至6.5万越盾。在收获期，扣除所有成本后每公顷绿芦笋每年净利为2亿越盾。三年来，安海乡居民的生活已明显改善。