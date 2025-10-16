孙女氏宁：越南国际地位日益提升

16/10/2025

建国八十年后（1945 年 - 2025 年），越南已从一个饱受战火蹂躏的国家，成为全球一个值得信赖的合作伙伴和负责任的成员。越南画报记者与外交家孙女氏宁的访谈，为我们揭示了关于越南在国际舞台上地位和未来的深刻见解。

外交家孙女氏宁（摄于2025 年 8 月）。本报记者 黎明 摄

记者：回顾建国八十年的历程，哪些时刻让作为一名越南人的您深感激动和自豪？

孙女氏宁女士：在民族发展的征程中，有许多历史里程碑在每个越南人心中留下了深刻印记。对我而言，最神圣和最激动人心的时刻是于 1945 年 9 月 2 日胡志明主席在巴亭广场宣读《独立宣言》，宣告越南民主共和国诞生。这标志着民族迈入了一个崭新的时代：独立、自由和自主。

在外交领域，越南加入联合国（1977 年）、对美关系正常化（1995 年）、加入东盟（1995 年）和世贸组织（2007 年）等事件都是历史性的转折点。这不仅体现了越南日益深入的国际融合，更彰显了越南独立自主、积极主动、多边化和多样化的外交思维。

1980 年，外交家孙女氏宁在非洲为武元甲大将担任翻译。人物供图

记者：在您从事外交工作的那些岁月里，为了肯定国际地位，越南是如何克服困难的？

孙女氏宁女士：上世纪 90 年代是充满挑战的时期。1995 年之前，越南仍遭受着区域和世界各国的诸多偏见和疑虑。然而，1991 年，与中国实现关系正常化，随后与美国实现关系正常化（1995 年），为越南外交开辟了新阶段，创造了历史性的转折点。

2007 年加入世界贸易组织，进一步肯定了越南深度融入国际的承诺。经济、贸易和投资领域取得的成就不仅带来了物质利益，也帮助越南提升了在国际舞台上的形象和地位。

2003 年，外交家孙女氏宁在美国华盛顿特区约翰·霍普金斯大学发表讲话。人物供图

2005 年，外交家孙女氏宁随潘文凯总理的工作代表团访问美国哈佛大学。人物供图

外交家孙女氏宁（摄于2025 年 8 月）。本报记者 黎明 摄

*孙女氏宁女士在外交领域工作 40 年。她现任胡志明市和平与发展基金会（HPDF）主席，其宗旨是动员国内外社区和合作伙伴的参与和贡献，以服务于胡志明市乃至国家的和平、稳定与发展事业。

记者：依您之见，越南目前在国际友人眼中是个怎样的国家？

孙女氏宁女士：越南目前被认为是一个政治稳定、经济发展强劲、外交关系积极的国家。当下，越南是亚洲地区一颗冉冉升起的“新星”。

越南正在全球供应链中确立其重要一环的地位，已成为极具吸引力的投资目的地和负责任、值得信赖的对话伙伴。越南人民热情好客、思想开放的特质，也赢得了国际友人的好感和信任。

外交家孙女氏宁（摄于2025 年 8 月）。本报记者 黎明 摄

外交家孙女氏宁接受越南画报记者的采访（2025 年 8 月）。本报记者 黎明 摄

记者：展望未来二十年，2045年迈向建国百年的里程碑，您对越南有何期许？

孙女氏宁女士：我期望越南能成为一个高收入的发达国家。在外交方面，我希望我们能继续在外交政策中保持独特的风格，既灵活柔和，又坚定原则。

特别，我期待年轻一代能成为21 世纪外交的先锋，即充满活力、专业化和全面融入国际社会，推动越南成为一个为全球和平与可持续发展做出贡献的积极典范。

记者：非常感谢您！

文/越南画报 山义 黎明 图/黎明 人物供图 译 /何芳