奠边省——西北地区的新兴旅游中心

离开芒芳森林，我们骑摩托车沿着279号国道前往奠边府市，一边是陡峭山崖，一边是通往南润河的险峻深谷。这是战役期间出名的拉炮行军路线之一。来到奠边府市，我们参观了欣蓝遗迹。在洋紫荆花争奇斗艳的丘顶上，一团接一团的游客虔诚肃穆地进香，悼念为攻击法军最坚固的外围据点而英勇牺牲的潘廷约英雄和数百名战士。

奠边省奠边府市芒清坊279号国道（今武元甲街）旁的A1丘遗迹全景。越通社记者 黄河 摄

从欣蓝遗迹区出来，我们骑着车走在穿过市中心新建的名为武元甲大道上。这条路通往与老挝接壤的西庄国际口岸，两侧有许多著名的历史遗迹，如胜利纪念碑、5·7广场、奠边府战场烈士庙、A1国家烈士陵园、D1丘、A1丘、芒清桥和奠边府历史性大捷博物馆等。

在A1丘顶，众多旅客久久站在爆破炸开的巨大坑口边观看。A1是保护芒清中心的重要高地，扼守通往法军戴卡斯特里将军地下指挥所的要道。经过39个昼夜“冒风雨、睡地道、吃饭团”坚持不懈的攻坚激战和艰苦挖掘，我军打通了一条穿山隧道，放置并引爆近1吨炸药，摧毁敌军的防御工事，攻克了这个据点。1954年5月7日下午5点半，“决战决胜”的军旗飘扬在戴卡斯特里地下指挥所上，标志着彻底歼灭法军最强的奠边府据点群，夺得“煊赫五洲、震撼全球”的奠边府大捷。

70年过去了，洋紫荆花又在遗留的弹坑旁盛开，呈现出战争已经远去，处处安逸祥和的景象。今天的奠边省面貌焕然一新，焕发勃勃生机。

游客参观位于奠边府市芒清坊奠边府据点群中心的法军戴卡斯特里将军地下指挥所。本报记者 郑部 摄

游客与退伍军参观位于奠边省省会奠边市芒芳乡森林的战役指挥所遗迹区的武元甲大将曾经居住和工作的简陋草棚。本报记者 郑部 摄

老兵们重返旧战场回忆往昔。本报记者 郑部 摄

奠边腾飞动力强



奠边省自然风光雄伟靓丽、空气清新气候宜人、历史显赫辉煌、文化别具风貌，是西北地区精华的交汇地。凭借其巨大的潜力与卓越的优势，以历史、宗教信仰、文化旅游，自然风光生态旅游，休闲度假、娱乐、保健旅游为三大支柱，奋力推动旅游业“腾飞”，建成西北小区的旅游中心。

芒清山谷以前是法军奠边府据点群中心，如今已成为保护和发挥傣族群舞遗产的基地，每天吸引数千游客。每逢舞会之夜，傣族倩女俊男都会围着篝火，翩翩起舞，引吭高歌：“不跳群舞不高兴，不跳群舞稻子不长穗，不跳群舞玉米不出棒，不跳群舞男女不成对”。奠边府市青明乡芳利村卢氏柚姑娘透露：“我们不知群舞究竟源于何时，只知道女孩从小都要学。每逢节庆庙会，我们都跳起群舞来”。

奠边省文化遗产共有33处，其中国家级特殊遗迹一处、国家级遗迹14处、省级遗迹18处；国家非物质文化遗产18项，其中傣族群舞和天曲获联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。奠边省拥有19个民族，传统文化丰富，美丽景点和洞穴多样，巨大旅游潜力亟待开发。

群舞代代相传，蓬勃发展，2021年被联合国教科文组织列为人类代表性非物质文化遗产。至今，群舞已成为奠边省独特的文化旅游产品。



保护和弘扬傣族文化遗产群舞与发展社区旅游和农业旅游相结合是奠边省的独特方向。2003年，有8个村进行社区旅游试点，至今已在全市推广，最成功的是芝更、芳利、那思等村。

芒芳乡芝更村距离奠边省中心约30公里，居民共有近100户的430人，全部为傣族人。这里的傣族文化宝库无处可比，包括传统高脚屋建筑、服饰、信仰、节庆，尤其是群舞，还有土锦纺织业、编织、打铁业、木业、传统乐器制作业等传统行业。自然风光美丽、气候凉爽，是全省最成功的社区旅游模式，是吸引国内外游客前来参观的落脚点。

奠边还有许多著名景观，如巴框湖、辉发湖、巴香洞、阔株拉洞、波棱机洞、芒芽自然保护区、乌娲和活波温泉、山罗水电站水库和被称为奠边府战役“轰炸坐标”的越南四大险道之一发丁岭。

奠边机场是西北地区唯一的民用机场，同河内和胡志明市通航。省政府正在计划加强国际合作，与老挝北部、泰国东北部和中国各省互联互通，展开国际旅游线和西北弓形旅游线，充分发挥航空的优势。

以其优势和潜力，奠边省今年举行奠边府大捷70周年纪念（1954年5月7日~2024年5月7日）暨国家旅游年，开展一系列活动，亮点是2024年洋紫荆花节、庆祝奠边府大捷70周年纪念典礼和西北-奠边旅游博览会等等。

奠边省人委会主席黎成都表示，今年奠边省的目标是接待游客130多万人次，旅游总收入达2.2万亿越盾。2025年，接待游客超过145万人次，总收入超过2.38万亿越盾，对全省GDP增长的贡献率达10%以上。

文/越南画报 陈孝

图/郑部 陈孝 黄河 越通社 春思

设计/庄绒 译/何芳