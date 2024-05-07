“奠边召唤” 话剧——推崇革命英雄主义
“奠边召唤” 话剧由军队话剧院邀请人民艺术家黎雄导演执导。他与同事们将阮必胜副教授博士关于武装力量和革命战争主题的笔记小说改编成剧本。近两个月来，该剧院的艺术家和演员日夜努力排练，务期达到高度艺术价值，为庆祝奠边府大捷70周年纪念及时上演，服务人民和部队。
话剧以女民工兼护士阮氏凤兰为主角。序幕以一个敌占村为背景，部队和民工过村，走向奠边府，得到了村民，尤其青年阿永、阿龙和阿兰的帮助、带路，避开敌军的袭击。阿龙借此机会跟着部队去奠边府参加战役。离村前，他与阿兰相约战役胜利后两人就在奠边喜结良缘。阿兰安排好自家和阿龙家事务后也穿过森林，爬山涉水，加入民工队伍走向奠边。
在漫长的道路上，她看见来自各地的民工，冒着敌人的枪林弹雨，不惜生命，不辞艰辛，肩挑沉重的粮袋奔向前线，但一路歌声笑声不绝于耳，非常动人。阿兰加入民工队伍的两个月里，时而运粮支前，时而在军医站当护士。
剧终前，舞台上出现奠边府战场激烈的战斗情景，惟妙惟肖的战场布景，听似真实的枪炮声，给观众留下深刻印象。
话剧演员凭借真挚动人、精湛卓越的演技赢得了观众的好评。虽然剧情以阿兰的壮烈牺牲为结局，但她为国家的光明美好未来而献身，向观众传递了积极的信息：人的生命有限，但人情无边，爱情可以治愈一切创伤和痛苦！
在河内首演后，剧院计划到各地巡演，为军民服务。
文图/越南画报 功达 译/何芳