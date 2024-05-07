“奠边召唤” 话剧——推崇革命英雄主义

“奠边召唤” 话剧是革命英雄主义的英雄赞歌，再现“煊赫五洲，震撼全球”的奠边府战役，歌颂军民英勇顽强的精神，体现民族自豪感和保卫祖国的决心。 我军占领A1丘据点，并高地举起了国旗。本报记者 功达 摄



“奠边召唤” 话剧由军队话剧院邀请人民艺术家黎雄导演执导。他与同事们将阮必胜副教授博士关于武装力量和革命战争主题的笔记小说改编成剧本。近两个月来，该剧院的艺术家和演员日夜努力排练，务期达到高度艺术价值，为庆祝奠边府大捷70周年纪念及时上演，服务人民和部队。

话剧以女民工兼护士阮氏凤兰为主角。序幕以一个敌占村为背景，部队和民工过村，走向奠边府，得到了村民，尤其青年阿永、阿龙和阿兰的帮助、带路，避开敌军的袭击。阿龙借此机会跟着部队去奠边府参加战役。离村前，他与阿兰相约战役胜利后两人就在奠边喜结良缘。阿兰安排好自家和阿龙家事务后也穿过森林，爬山涉水，加入民工队伍走向奠边。