奋发图强一代人的未来

26/03/2025

越共中央总书记苏林。越通社记者 统一 摄

在胡志明共产主义青年团成立94周年(1931年3月26日—2025年3月26日）之际，越共中央总书记苏林编写了题为《奋发图强一代人的未来》的文章。越南画报谨向读者介绍文章的内容：

在建国卫国历史进程中，年轻一代一直以来起着重要的作用，被誉为决定国家繁荣昌盛的中坚力量。在各革命阶段，自拥有党的领导至今，青年一直是先锋力量，在从争取民族独立、实现国家统一，到国家革新和经济社会发展中起着核心作用。可以说，我们党自建立至今的发展史中都拥有民族历代优秀青年的烙印，他们的作用较为明显。党的各位前辈总书记、杰出领导和各大知识界人士在青年时期都担任各重要职务。

在当前的新阶段，青年力量的作用越来越重要。青年是推动国家迈进新纪元的力量，是建设和和发展新生产力量的主要资源，同时也是率先参加各领域的队伍。青年是国家的主人翁，是建设国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人准则等工作中的重要因素。

成就与挑战

国家的成长、稳定，甚至国家命运都取决于青年力量和年轻一代。在民族抗击帝国主义和外来侵略者，争取独立、自由、捍卫领土完整、祖国神圣领土等的神圣抗战中，成千上万名青年已为“祖国决胜而决死”奉献青春。国家民族历史永远记载一代又一代青年秉持“比长山山脉更坚定”、“不灭尽敌人誓不还乡”的精神走向战场“而心中对未来充满憧憬”。在斗争、建设和捍卫国家中，我们始终都看到“三愿意青年”、“三能干妇女”、“五冲锋”，“哪里需要青年，青年就到哪里去”，“青年领先国家工业化、现代化事业”和“越南青年、敢想、敢担、敢于负责任”等口号。



越南青年——一支始终秉持爱国主义精神、不怕艰苦、不怕牺牲、献身民族解放事业的力量。图为青年团员在奠边府大捷70周年（1954/5/7-2024/5/7）纪念典礼上游行。越通社记者 林庆 摄 2024年6月， 青年志愿者队支援广平省广泽县广明乡 500千伏三回输电线段。 图/越通社发 同奈省共青团团员测试了一架农业支援飞机，为缩短生产时间并释放当地农民的劳动力做出了贡献。 图/越通社发

近年来，越南年轻一代已在学术、体育与文化等领域取得许多重要的成就，有助于肯定国家在国际舞台上的地位。越南青年在数学、物理学、化学、信息学、科技创新和技术等国际权威赛事中取得奖项。这些成功展现出越南青年在全球化环境中强劲的竞争能力。在体育领域，青年在地区和世界体育赛事中不断取得令人骄傲的成绩，明显展现出他们体质方面的强壮和坚强的竞赛拼搏精神。

在文化方面，年轻一代一直在维护、保护和弘扬民族文化特色中起着重要的作用。在国际一体化的背景下，越南许多传统文化价值通过年轻人在各国际文化交流活动、丰富多样和创新艺术文化活动中做出的不懈努力在全球广泛推广。

然而，在取得许多成就的同时，我们也正面临各重大挑战。越南人力资源质量尽管得到提升，但特别在创新能力、劳动生产率、实行技能和外语水平方面与发展中国家相比仍存在较大的鸿沟。目前，越南已跻身世界34大经济体行列，然而我国劳动生产率在181个国家和地区中仅排名第117位，相当于新加坡的11.4%，马来西亚的35.4%，未与其他发达国家对比。

近年来，随着经济的发展，越南在提高人民生活质量、教育和医疗水平方面取得了显著成就。然而，在体质、健康和青少年平均身高方面，越南与区域内其他国家以及世界发达国家相比，仍存在明显差距。根据2020年最新调查，越南男性的平均身高为168.1厘米，女性为156.2厘米，低于泰国（男性171厘米，女性159厘米）、韩国（男性174厘米，女性161厘米）和日本（男性172厘米，女性158厘米）等国家。同时，越南的平均寿命为74.5岁（几乎是1945年45岁和1975年50岁的两倍），但仍低于日本（84.6岁）、韩国（83.5岁）和德国（81.2岁）5至10年。越南的儿童营养不良率为19.6%，高于日本（2%）和新加坡（4%）等发达国家，表明儿童时期的营养问题仍长期影响青少年的体质。在高水平竞技体育中，越南在技术性项目上可能表现优异，但在体能和耐力要求较高的项目上，仍难以与他国竞争。

另一个挑战是，越南正处于人口黄金期的末期，人口老龄化进程正在以惊人的速度推进。2011年，60岁及以上人口占总人口的10%以上，到2022年，这一比例已增加到约12.8%，相当于约1250万人。预计到2036年，老年人口比例将达到20%，标志着越南将进入老龄化社会。随着人口老龄化，劳动力人口比例下降，依赖人口增加，从而加重劳动年龄人群的财政负担。随着老年护理需求的增加，医疗和健康护理系统也将面临更大压力。这给制定可持续发展战略、有效利用年轻劳动力资源、并在步入老龄化社会前发挥其潜力，带来了严峻挑战。

在全球化浪潮愈演愈烈的背景下，越南的民族文化身份正面临显著的消失风险。全球范围内的文化交流和融合带来了诸多经济和社会利益，但同时也给保护和传承传统文化价值带来了巨大挑战。外来文化趋势若不加以审慎和有选择地接纳，可能会削弱，甚至侵蚀民族固有的文化之美。这一问题最明显的体现之一便是年轻一代生活方式和思维方式的变化。如今，许多年轻人容易接受外来文化的新颖与现代价值，却较少关注民族的传统文化。媒体、社交网络和国际娱乐的普及，使得不少年轻人日渐疏远民族的传统文化价值，如传统艺术形式、民间节庆、传统美食，甚至本为越南民族特色的道德观念和集体团结精神。社会问题、青少年犯罪率的上升，已渗透到越来越多的青少年生活中，正在削弱民族的整体素质。

在瞬息万变的世界里



2024 年 9 月 14 日，越通社共青团团员与新闻媒体发展中心团员前往富寿省下化县看望和慰问受 3 号风暴影响地区的人民。图/越通社

响应政府2021-2025年“种植10亿棵树”计划， 越通社共青团团员于 2024年3月23日 在宣光市场沱乡种植了1660棵新一代相思树。图/越通社

负责河江省同文县湖广频乡医疗站的年轻医生梅氏贤已经成为当地少数民族群众可靠的后盾。图/越通社记者 明德 摄

当今世界正步入一个前所未有的科技和技术突破发展时代。人工智能、生物技术、大数据和自动化正迅速、深刻改变全球的工作、生活和交流的方式。这一现实要求包括越南在内的各国精心培养能够满足对人力资源的严格要求的年轻一代，从而实现深度融入与可持续发展。

在智慧层面，当代越南青年比以往任何时候都更需要具备创造力、批判性思维和快速应对技术变革的能力。年轻一代必须接受培训，成为掌握新技术的先锋，具备足够的研究、开发和应用先进科技成果的能力。同时，他们还需具备全球视野、国际交流能力以及卓越的外语水平，以便主动融入国际环境，与世界各国青年公平高效竞争。

然而，光智慧是不够的。强健的体魄和坚定的意志也是年轻一代在日益激烈的全球竞争环境中生存和发展的必备条件。一个身体健康的青年群体将为国家提供高质量的劳动力资源，为国家建设和国防事业作出贡献。因此，必须更加重视体育教育，并结合建设现代化公共医疗体系和体育基础设施，以整体改善国民健康状况，提升越南人的健康和体质。

在深度融入国际社会的过程中，年轻一代还需要接受教育和培养，以保持和弘扬民族文化特色。文化在越南青年的全面发展中发挥着重要的精神支柱作用。文化不仅塑造国家特色，还作为重要的软实力，帮助越南在国际舞台上确立地位和形象。同时，良好的道德品质、深厚的人文精神和高度社会责任意识需要不断培养，以打造一代既具备能力又具备品德的青年，为社会和全球发展作出积极贡献。

事实证明，世界各发达国家及全球和地区强国都优先发展全面教育，增强国民体质，并保护和弘扬民族文化，以培养高质量人力资源，满足可持续发展的要求。我们应当学习和灵活应用这些国际经验，以培养出色的年轻一代，确保国家在新时代稳步发展。

迎来国家发展的新机遇

在国家成立80年、国家完全统一50年以及实施革新近40年后，我国正进入一个具有突破性发展的关键阶段，既迎来了前所未有的机遇，也面临着前所未有的挑战。国家正日益深入融入全球经济体系，同时面对科技突破带来的巨大变革和全球局势的不确定性。

展望2045年，即建国100周年的重要里程碑，我们的战略目标是成为一个高收入发达国家。要实现这一目标，越南需要培养出一代既具备卓越智慧，又拥有强健体魄、富有文化特色、具备全球竞争力，并能与世界五大洲强国媲美的青年群体，从而确立越南在国际舞台上的地位。

我党和国家的一贯政策就是将人作为可持续发展的基础，因为人是社会发展的最终目标和主要动力。而且，社会经济发展是为了满足人民日益提高的精神生活和物质生活需求。人的发展成为决定国家成败的核心战略问题。因此，青年工作是事关民族存亡的大事，是决定革命成败的因素之一，是整个政治体系、全社会的重要任务。加大对年轻一代的投资成为新时期的重中之重。培养一支坚强、智慧的青年人才队伍是越南不断努力成为发达国家的坚实基础，是民族志向、力量和意志的象征。



至2045年越南人的发展方向



为实现2045年越南全面发展的愿景，促进越南人尤其是年轻一代发展成为战略重点。首先，要大力投资于教育，开发人的智力和知识。教育培训体系必须进行深入改革，重点发展创造性技能、STEM（科学、技术、工程和数学）、外语、数字技能和现代技术。智育需要与德育、美育齐头并进，以促进人的全面发展。同时，弘扬自学精神，培养终身学习能力，全面建设学习型社会也是一项重点任务。为建设精英队伍，还需要出台吸引海外青年人才回国的政策，打造具有全球竞争力的劳动力队伍。

坚持智育、体育一起抓，重视发展越南人的身体健康。有条不紊地鼓励校园体育发展，以提高越南人民的身体素质。我们要制定到2045年越南青年的平均身高必须达到与地区发达国家的一定水平（比如：男性175厘米，女性163厘米）的目标。为实现这一目标，推进全民医疗保健和建设现代体育基础设施成为迫切要求。我们还要制定增加精英运动员数量的目标，力争在亚运会、奥运会等重大赛事上获得奖牌，不仅是需要技巧的赛项，而且是需要超越体力的赛项。

文化是人发展战略中不可或缺的要素。我们必须继续加大投入，保护并弘扬文化和艺术遗产的价值，同时推动创新与现代化，以契合时代发展需求。目标是培养具有深厚民族特色的越南人——热爱祖国、富有仁爱精神、勇于创新、主动融入国际社会而不迷失自我。同时，推动文化产业发展，使文化成为经济动力和国家软实力，也是亟待关注的任务。

在人口发展战略中，我们需要维持合理的人口结构，充分利用当前的人口红利期，为步入老龄化社会做好准备。应通过健康、营养和综合教育等计划提升人口素质。各项支持年轻家庭的政策、鼓励生育率达标、以及全面的儿童健康保障措施，必须同步实施。

培养青年的道德品质、理想信念和奉献精神至关重要。我们要创造有利环境，让年轻人积极参与数字化转型、绿色经济以及国家级文化项目，同时鼓励他们深度融入国际社会。从而使青年不仅能够汲取世界精华，还能将越南独特的文化价值传播至全球。

为实现这一宏伟目标，我党和国家将大力、全面投入资源，为年轻一代创造最优发展条件，特别是“奋发图强的一代”——他们在2045年将是十八岁、二十岁的青年。教育、培训、体育、文化以及人口政策，将成为国家战略的核心优先事项。每一项政策、每一个行动计划，都将致力于提升越南青年的生活质量与国际竞争力。党和国家将继续制定和实施相关机制和政策，为青年提供良好的成长环境，促进其在道德、智慧、体魄与审美等方面的全面发展。

必须研究和制定符合实际的专项政策，以充分发挥青年在劳动生产、第四次工业革命、科技研究与应用、国家数字化转型、创业与创新等领域的先锋作用。同时，引导青年积极参与经济社会发展、国防安全保障及国际合作项目。

同时，需要加强培养高素质青年人力资源的措施；审议、修改与补充国家关于青年人才的重大政策；在青少年学习、职业指导、职业培训、就业、住房、文化体育机构等方面制定突破性政策。必须想方设法预防、打击和降低青少年犯罪率；同步部署青年统计指数体系；建立越南省级青年发展标准。

胡志明共青团需继续革新与提高运作质量、效果、内容和方式，与地方和国家的发展目标相结合，提高人民的物质和精神生活；注重深度和实效，确保深入广泛地惠及青少年。胡志明共青团组织要发挥青年在促进经济社会发展、保障国防安全、融入国际社会、发展科技、促进创新创业和加强数字化转型等方面的奉献精神和先锋作用；维护党的思想基础，同错误观点和敌对势力作斗争；参与预防和降低青少年犯罪率。

除了党、国家和社会政治组织的支持外，家庭、学校、企业界的陪伴与同行也是青年成长路上不可或缺的重要因素。家庭起着基础性作用，学校是培养智慧和人格的场所，组织和企业将是年轻人展示创造力、实践技能和积累实践经验的理想环境。

最重要的是，青年是实现上述目标和愿景的决定性力量。每一位越南青年都需要主动学习、锻炼并不断努力实现自我。年轻一代要满怀信心地走向世界，拥有渊博的知识、健康的身体和富有越南文化特色的心灵，同时培养自己成为具有越南灵魂的世界公民，为建国卫国事业作出贡献。

基于上述愿景，越南建国一百周年将成为我国充满自豪与期待的重要里程碑。在迈向这一里程碑的未来20年行程中，我们有着共同的愿望，就是培养智力出色、体魄素质优越、文化底蕴深厚、自信有能力、与国际友人并肩媲美的越南青年，为越南的强大发展作出贡献。