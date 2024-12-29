复活来远桥

29/12/2024

历经400年存在，作为世界遗产会安古镇特殊标志性建筑的来远桥已严重损毁，在国内外专家和日本国际合作组织的帮助下，这次大修使其复活，与岁月共存。

来远桥又称日本桥或廊桥，是一座具有特殊历史、文化和艺术价值的建筑物，成为会安古镇的象征和灵魂。

来远桥至今已有约400年历史，虽经多次修缮，但与其他木结构建筑一样，也无法避免损毁。由于光阴岁月和环境的磨蚀，尤其是每年暴雨洪水的冲击，故破坏严重，急需修复。

经过颇长时间深入调研、座谈、讨论统一修复方案，2022年12月28日动工，历经19个多月，2024年8月3日竣工。

来远桥这次大修对于专家和工匠都是高难度挑战，因为存在近半个千年记的它已严重损坏，许多细节早已丝毫不剩。为了尽可能准确地恢复原状，需要依据实地考察、考古资料、专家咨询和主管部门批准的方案，精准科学地施工。

这是第一次以“开放式”修缮遗迹，工地就在古镇中心，每天来往如织的游客和居民都可直接观看，了解修桥工作。

在修复过程中，许多细节和组件，如砖块、瓦片、横梁、地板、椽子、桥顶、图案、花纹等从形状、颜色、尺寸到位置都要打标记、拍摄视频和照片，以免拆卸和重新安装时出现错误。

修复后，来远桥的造型和结构从整体到细节都几乎完好地保持原样；受损部件已得到加固并提高耐用性，仅有少数完全损坏的构件一律更换，但外观、材料和工艺都保证接近原件。

修复后，来远桥的造型和结构从整体到细节都几乎完好地保持原样；受损部件已得到加固并提高耐用性，仅有少数完全损坏的构件一律更换，但外观、材料和工艺都保证接近原件。