建安宫（又称郭翁寺）是一座拥有百年历史的寺庙，位于同塔省沙沥市中心，具有中式的典型建筑风格，1990年被列为国家级历史遗迹。

建安宫（又称郭翁寺）已有近百年历史，位于同塔省沙沥市中心，是中国特色浓厚的古建筑。

据悉，建安宫是由一群移居沙沥的中国福建人于1927年兴建，用来奉祀祖先并作为当地华人聚会的场所。寺面朝向盖山渠，整体呈“工字型”，三间正殿设计和谐，阴阳瓦顶呈波浪型。

该寺的独特之处在于建筑风格气派雄伟，寺内色彩鲜艳，祭坛分隔，每位神祇一间，呈现古香古色格调。寺顶建有四座小卧塔，塔内摆放神佛天仙像，寺脊设有“双龙朝月”塑像。两道正门安置两只巨大青石麒麟，左右侧门绘有善恶两位守门神。主殿设有天井，带来光线和凉风。

寺内有一排排光滑黑色大柱，挂着许多横匾、对联等，无不精雕细刻，朱漆贴金。还有不少挂画和壁画，描绘山水鸟兽和古老典故，富有深刻的教育意义，寓意深远。

正殿安放郭翁（即广泽尊王）祭坛。郭翁对中国人民和国家有功，被华人尊为圣人。对面殿堂摆放一尊关帝雕像，两侧摆着两排闪闪发光的兵器。正殿两侧为东廊和西廊，用于接待香客。每年农历2月22日和8月22日，该寺先后举办两次盛典，纪念郭翁诞辰和成道日，届时前来祭拜祈祷的香客络绎不绝。

建安宫与邻近的黄水黎古宅、沙沥花园、天后寺、香筹寺等融为一体，构成沙沥市迷人的风景区，招徕远近游客参观朝拜。