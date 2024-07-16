壮丽的建中殿

16/07/2024





以废墟的状态存在了 70 多年之后，在2024 甲辰年春节之际，位于顺化紫禁城神道轴线上的 05 座大型建筑之一的建中殿已恢复到昔日辉煌气派，将继续讲述有关阮朝内宫的有趣故事和具有国家历史印记的事件。

建中殿不仅是顺化紫禁城内一座大型、具有重要意义的建筑工程，而且还与国家许多历史印记相关。这也是阮朝最后两位皇帝启定帝和保大帝的办公和生活场所。 建中殿之所以世人所知因为启定帝在此驾崩（1925 年 11 月 6 日），保大帝的皇后南芳在这里生下太子保隆（1936 年 4 月 1 日）。值得一提的是，这里也是见证历史事件的地方。1945年8月29日保大帝与越南民主共和国临时政府代表团首次接触，讨论退位事宜，包括讨论保大帝于1945年8月30日下午在顺化数万人面前宣读的退位诏书，标志着存在千年的封建主义的终结，在八月革命夺取政权胜利后，开启了独立自由的新时代。不幸的是，仅仅24年后的1947年，由于战争，这座建筑被完全摧毁，只剩下地基。

建中殿的历史经历了多个阶段。最初，在这个位置有两个建筑，即明远楼和游九楼。明远楼建于 1827 年明命帝统治时期， 这是一座相当大的木制建筑，有3层楼，高15.8米，是皇帝欣赏风景和乘凉的地方。到绍治时期，皇帝让人修复了明远楼，并在屋顶上放置了一颗夜夜闪亮的夜明珠。明远楼被绍治帝评为“神京二十景”中的第一景。然而，嗣德帝下令拆除了该建筑。1913 年，维新帝在旧地基上以新的风格建造了另一座建筑，并将其命名为游九楼。

1916年登基后，启定帝将游九楼更名为建中殿，随后（从1921年到1923年）他又重建了整个建中殿，并融合了法国建筑，意大利文艺复兴时期建筑和传统的越南建筑风格。全新的建中殿是启定帝用现代技术和各种材料建造而成，如水泥，钢铁，陶器，瓷器，玻璃等，因此，这个建筑有相当多的现代物品，例如：电灯、自来水、洒水器、避雷针、铁门等。



启定帝驾崩后，保大帝对宫殿进行了重修，并安装了西方的设施。自此，建中殿就成了整个皇室的生活场所，成员包括：保大帝、南芳皇后、保隆皇子、芳梅、芳莲、芳蓉公主和保升皇子。



以废墟的状态存在了72年后，顺化故都遗迹保护中心于2019年启动了建中殿遗迹的修复工作，总投资额超过1230亿越南盾，该项目的面积超过3800平方米。施工单位保留了现有的地基结构，避免对遗迹原有元素的干扰。该项目包括的项目有：建中殿2层主殿的修复，高约14米，建筑面积约975平方米；加固和修复墙壁、栏杆、前后院、台阶等系统，此外，该项目还翻新了周围的小型工程，如砖块、喷泉台、大炮、警卫室、绿植系统，保存东宫楼、御书房、武护架房和 御批房的地基。