墨侬族传统服装

28/09/2022

像西原地区的其他少数民族一样，作为最古老居民之一的墨侬族人至今仍保留着许多特殊的风俗习惯和文化特征，其中传统衣服必不可少。

对墨侬族妇女来说，给家人织布、缝衣服是一件很重要的事情。从轧棉、纺纱、织布、染布，尤其是制作图案需耗费大量的时间和精力。墨侬族妇女衣服通常是互相搭配的短裙和上衣，既有美感，又有活力。缝制一件上衣需要一块约三米长的布料，减掉一部分做成袖子后，剩下约1.5米长的做成上身。服装的配色也是非常重要的工序，因为颜色的强有力搭配将更好地让服装保持着既传统又现代的美感。因此，每一件产品都具有巨大的物质价值。

除了衣服，墨侬族女子也注重与饰品搭配，他们常戴装饰一对铜或金银花儿或几个铃铛的木质或银制的大耳环。此外，项链、串珠手链、银质、青铜质或水牛角的戒指也很受墨侬族女子的青睐。

墨侬族男子的日常服装是腰布和长衣。墨侬族男式长衣圆领，纽扣开衫，后身比前身长，下摆饰有花纹。腰布整齐地缠在腰间，前后流苏长30-50厘米。但是，为了方便日常劳动，墨侬族男子常穿短裤和短袖上衣。

逢年过节，村长、司仪、巫师都身着上衣、花腰布，敲锣人身着花腰布、袒露胸膛，参加表演的女子身着花裙和短袖衣，方便敲锣、跳舞、唱歌。参加者男穿腰布女穿裙子和上衣。

今天，墨侬族的传统服饰用于节日、举行传统仪式或接待客人等场合。

文/越南画报 银河 图/功达 译/武蓉