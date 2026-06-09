增进传统手工艺村 越南竹藤编织业的崭新活力

09/06/2026

隐匿于宁静的京北乡村之间，增进竹藤编织村正为这座拥有300多年历史的手工艺古村续写新篇。从最初服务于日常生活朴素的竹藤手工艺品，到如今逐步转型升级，将传统技艺与创新相结合，为越南竹藤编织业注入新的生命力。

竹丝被铺在院子里晾晒，以确保绝对干燥，从而最大限度地降低发霉的风险。本报记者 清江 摄

距河内市中心东北方向约70公里的北宁省嫩坊展现出一派质朴宁静的京北乡村风貌。然而，在翠绿竹篱背后，却是织机清脆作响、竹材熏烤气息弥漫以及数千名工匠双手灵巧熟练的独特生活节奏。

增进竹藤编织村已有300多年历史，编织技艺至少传承了十代人。最初，这只是农闲时节的副业，人们编制箩筐、竹篮等生活器具，服务于北部平原居民的日常生活。随着时间推移，工匠们凭借巧手巧思，将朴素竹篾逐渐发展成一门精湛的手工艺。

丁文省先生担任经理的北江增进竹藤一成员有限责任公司生产车间一角。本报记者 清江 摄

一张张排列整齐、色彩多样的竹丝帘在织机上逐渐成型。本报记者 清江 摄

生于1949年的丁文进艺人被视为村里的“活史书”。他回忆道：“村里的孩子从五六岁起，在识字之前就开始拿竹篾学编织了”。

他表示，制作一件精美作品的秘诀不在于力气，而在于耐心与双手的细腻触感。竹篾必须取自竹身笔直、纤薄且柔韧的粉单竹老根。稍有不慎，产品便可报废。

丁文进艺人（右）倾注了大半生心血，只为家乡的竹藤之魂“守火”。本报记者 清江 摄 丁文进艺人。本报记者 清江 摄 从简单的日常用品，经过增进村工匠的巧手，变成了精美的竹藤编织艺术品。本报记者 清江 摄 如果说丁文进艺人是传统技艺的守护者，那么北江增进竹藤一成员有限责任公司经理丁文省先生则为手艺村的发展开辟了新的方向。上世纪90年代末，传统编织产品逐渐饱和时，他前往许多手工艺村考察学习。1999年，他创立增进竹藤编织合作社，标志着向现代竹丝帘编织技术的转变。

增进竹藤编织合作社的成立为当地经济结构转型带来了重要变化。竹藤编织从过去农闲时的副业，逐渐发展为许多家庭的主要生计，占当地居民收入的约80%。目前，村里的主打产品包括竹丝帘、艺术遮阳帘以及高端手工艺品。