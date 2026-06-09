增进传统手工艺村 越南竹藤编织业的崭新活力
隐匿于宁静的京北乡村之间，增进竹藤编织村正为这座拥有300多年历史的手工艺古村续写新篇。从最初服务于日常生活朴素的竹藤手工艺品，到如今逐步转型升级，将传统技艺与创新相结合，为越南竹藤编织业注入新的生命力。
距河内市中心东北方向约70公里的北宁省嫩坊展现出一派质朴宁静的京北乡村风貌。然而，在翠绿竹篱背后，却是织机清脆作响、竹材熏烤气息弥漫以及数千名工匠双手灵巧熟练的独特生活节奏。
增进竹藤编织村已有300多年历史，编织技艺至少传承了十代人。最初，这只是农闲时节的副业，人们编制箩筐、竹篮等生活器具，服务于北部平原居民的日常生活。随着时间推移，工匠们凭借巧手巧思，将朴素竹篾逐渐发展成一门精湛的手工艺。
生于1949年的丁文进艺人被视为村里的“活史书”。他回忆道：“村里的孩子从五六岁起，在识字之前就开始拿竹篾学编织了”。
他表示，制作一件精美作品的秘诀不在于力气，而在于耐心与双手的细腻触感。竹篾必须取自竹身笔直、纤薄且柔韧的粉单竹老根。稍有不慎，产品便可报废。
增进竹藤编织合作社的成立为当地经济结构转型带来了重要变化。竹藤编织从过去农闲时的副业，逐渐发展为许多家庭的主要生计，占当地居民收入的约80%。目前，村里的主打产品包括竹丝帘、艺术遮阳帘以及高端手工艺品。
增进公司的独特之处在于其完全天然的处理工艺，他们并不使用化学染料，而是通过稻草或干木熏烤，使竹材呈现持久美观的棕褐色，同时具备防虫防蛀效果。生产流程包括五道严格工序：选材、初加工、劈篾、熏烤、编织及完善。
丁文省先生自豪地表示：“得益于将手工技艺与现代织机相结合，目前村里约有4000名劳动者常年参与生产。许多产品获得OCOP三星、四星认证，并深受日本、韩国、中国、德国、加拿大等市场的青睐”。