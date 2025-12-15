塑造越南未来的新动力

面向党的十四大，越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议成为一个重要里程碑，申明私营经济是国家经济的“最重要动力”。这是对革新思维的有力宣示，体现了国家与企业界携手缔造突破性发展阶段的决心。

私营经济的崛起正值越南大力推进体制改革、精简机构、促进数字化转型、发展战略基础设施并向绿色经济转型的背景下。这些变革为私营企业在快速运转的经济中确立地位奠定了基础。

政府总理范明政强调，私营经济目前是国民经济的“最重要动力”，对增长、预算收入和就业做出了巨大贡献。2025年第三季度，越南GDP同比增长8.23%，创多年新高，其中包含私营经济的重要贡献。与此同时，

为庆祝八月革命和“九·二”国庆80周年，全国各地共有250个项目和工程同步落成与开工，其中63%的投资总额来自私营企业。

为了支持这一力量，越南政府大力推进行政改革，削减经营条件，旨在本着“利益和谐、风险共担”的原则，营造透明、稳定的投资环境。 和发集团股份公司董事长陈庭龙表示，越南钢铁行业自1995年基础薄弱的起点一路跃升至全球第11位，这证明了融入思维和稳定营商环境的成效。

Hanel PT加工生产与进出口股份公司副总经理陈德松认为，对于Hanel PT而言，ESG（环境、社会和公司治理）标准、研发投资和绿色生产是企业深入参与全球价值链的关键。



目前，私营经济贡献了约50%的GDP、逾30%的国家预算收入，创造了4000多万个就业岗位，并占全社会投资总额的近60%。这些数字表明，私营经济对越南所追求的社会主义定向市场经济具有举足轻重的作用。

在私营经济发展的道路上，党和国家不仅给予关注，更主动营造发展环境，助推企业腾飞。多项决议和指示接连颁布，旨在改善营商环境、削减行政手续并保障私营企业的合法权益。尤其是第68号决议，这不仅是对党的大政方针的一贯申明，更是经济发展思维的强劲进步，即尊重、鼓励并与私营企业同行。

第68号决议提出了一系列突破性方向，从完善体制、保障资源获取的平等权到打造透明、公平、安全和便利的营商环境。党和国家明确指出：发展私营经济是客观要求，是建设独立、自主和深度融合经济的重要动力。

越共中央总书记苏林在题为《发展私营经济——繁荣越南的杠杆》的文章中强调：面向国家的共同愿景，私营经济也需要更明确地界定自身的使命与愿景。私营经济必须成为新纪元的先锋力量，成功推进经济工业化、现代化事业，提升国家竞争力，履行社会责任，为提高人民生活水平、建设文明现代社会以及构建一个充满活力、融合国际的越南作出贡献。

在知识与融合的时代背景下，当党和国家拓宽发展空间之时，企业界需要具备先锋本领，将机遇转化为增长动力，推动自身与国家强劲崛起。



文/龙阮综合 图/越通社 译/嘉兴