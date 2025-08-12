埃地族的传统服饰

12/08/2025

埃地族是越南54个兄弟民族之一，除了著名的神话、长歌、史诗和传统乐器外，传统服饰也是其民族文化中突出的特色之一。

在埃地族文化中，男女分别有各自的传统服饰，但仍保留本民族的独特美感。凭借灵巧的双手和精细入微的技艺，埃地族人织造出具有浓厚民族色彩的服装。传统上，埃地族的服饰通常为黑色或靛蓝色。

埃地族女性的传统服饰是套裙和套头衫。上衣设计颇为特别，从左肩到右肩横向开衩，采用套头方式穿着。穿上后，衣身紧贴身形，衣长及腰。袖子较短且相对收窄，领口高且宽，以便于穿脱。在靛蓝的底色上，衣领、肩部、手臂、袖口和下摆处饰有红、白、黄等彩色丝线编织的细小花纹边饰。

埃地族女性所穿的裙子为套裙，即用一块织物在腰间缠绕数圈，再用腰带固定。穿上后，裙摆可长及脚跟，显得端庄含蓄。

埃地族男性服饰则为腰布和长衫。男衫比女衫更宽更长，圆领偏向前方，胸前有一条开衩。袖子较长，后摆长于前摆。在深色的衣身、衣袖、领口及下摆开衩处饰有红白两色的边纹。特别，上衣中部有一块由横条纹构成的矩形装饰。这是埃地族男性的典型服装之一。此外，还有五分中袖或无袖款式。

埃地族男性用腰布遮盖下半身。通常，腰布宽约30厘米，长度因场合而异。

今日，埃地族人拥有丰富多样的服饰种类和风格，充分体现了西原地区各民族的文化特点和生活方式。



文/越南画报 银河 图/功达 译/武蓉