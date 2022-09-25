地藏飞来古寺

25/09/2022

据宁忠村长者介绍，洞寺建于十一世纪，规模有100余间，陈艺宗皇帝（1372-1394）曾在此隐居，嗣德皇帝（1829-1883）曾来求子。

2015年12月，释明光大德接管洞寺，进行修缮并改名地藏飞来寺，意为地藏菩萨或曾来过该寺，这里早就成为了神圣礼佛之地。

地藏寺掩映在山脚下的松林中，给游客一种宁静祥和的感觉。本报记者 功达 摄

寺前庭院全铺白色鹅卵石，而不像其它寺庙那样铺红砖。寺内布置也与其他寺庙不同。寺内布置得恰到好处，环境幽雅。

通往寺院的甬道旁屹立着两尊巨大金刚护法神像。本报记者 功达 摄

祖堂前铺着小鹅卵石的庭院上画了12个圆圈，代表人生的12种缘分，白色鹅卵石代表心灵的纯洁。在寺院漫步，看着洁白的鹅卵石，让人心旷神怡。该寺的整体布局像其它传统寺观一样，最大的是三宝殿，供奉面容慈祥而不乏威严的大地藏菩萨塑像。祖堂前铺着小鹅卵石的庭院上画了12个圆圈，代表人生的12种缘分，白色鹅卵石代表心灵的纯洁。在寺院漫步，看着洁白的鹅卵石，让人心旷神怡。该寺的整体布局像其它传统寺观一样，最大的是三宝殿，供奉面容慈祥而不乏威严的大地藏菩萨塑像。

三宝殿右侧是供奉历代42名住持长老的祖堂和一座供奉观音菩萨、主翁菩萨和普贤菩萨。此外，还有僧房（僧尼佛子宿舍），讲堂（僧尼佛子聆听方丈日常说法和修持场所），招待所（接待四方游客和参加修持者的处所）。

寺院不仅是神圣的礼拜场所，也是当地人进行信仰活动的地方，引导人们走向佛教最基本的价值观，使人心灵安宁舒适。寺区内，有果园、草药园、菜园均由僧人和百姓照料。山脚下建有约20平方米的蘑菇种植房，供应安全的素食。

地藏飞来寺的建筑和布局亲近自然。本报记者 庆龙 摄

寺后的风铃走廊是令人印象深刻的打卡地。本报记者 庆龙 摄

对于爱读书的人，这里是书香四溢的世外桃源。此外，游人香客还可以在安静空间品茶或观赏祖堂后面的风兰花盆景。