在巴黎时装周推广越南之美

20/08/2023

陈芳花设计师的时装系列在巴黎时装周亮相，赢得了观众经久不绝的掌声，随后获得国内外顾客屡次的订单，充分激发她的创新动力。

陈女士毕业于国民经济大学经济投资系，但对时装业情有独钟，从大学三年级末期她就开设了婚纱设计厂。2018年，她成为专业设计师。2022年，第一次参加纽约时装周，2023年参加巴黎时装周。

陈芳花设计师参加法国巴黎时装周。本报记者 通海 摄

她分享说：“在巴黎秀出的时装系列之所以冠名《爱》是缘于在美国工作期间生活环境和饮食习惯不同，颇感生疏，时刻牵挂祖国家乡，思念亲朋好友和越南菜品，故以设计这时装系列来寄托我的思乡情结”。

她着重使用亚麻布、欧根纱、洋缎、雪纺等天然环保材料，使用立体裁剪技术，加上施华洛世奇、珍珠、兰花等的配饰创造出独具一格的服装。

除了婚纱常用的白色和浅褐色外，小陈还用黑色。她设计别开生面的款式，如短上衣、阔腿裤搭配柔软雪纺面料的拖尾，其更体现出个性化，潇洒迷人。特别的是，用安江省新州县著名美亚黑丝光面料缝制的婚纱系列，脱颖而出，令人耳目一新。

《爱》系列的15款时装在巴黎时装周亮相，吸引众多时装爱好者的关注。

陈芳花设计师透露：“今年9月，我将推出晚会礼服系列，参加美国纽约时装周，传播太平盛世的越南之美”。

文/越南画报 银河 图/通海 人物供图 译/何芳

