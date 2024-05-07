国际视角下的奠边府大捷

07/05/2024

世界权威科学家和学者认为，越南民族“煊赫五洲、震动全球”的奠边府大捷对世界历史进程的价值犹存不变。



奠边府大捷振奋五大洲



70年前，在党中央的领导下，越南军民打响了奠边府战略决战。奠边府大捷是一个重大事件，具有伟大的时代意义，迫使敌人签署日内瓦协定，结束战争，承认印度支那三国的独立。

值此之际，巴西-越南友好协会秘书长佩德罗·戴·奥利维拉先生肯定地说，奠边府大捷对世界各国人民反对殖民主义的斗争产生了重大影响。借此，在20世纪60年代末，世界上40多个国家和民族相继获得了独立。



他表示：“奠边府大捷是众多因素汇聚的结果，其中，不得不提党的领导作用，直接因素是胡志明主席伟大的战略眼光，以及武元甲大将指挥战役的才华。胡主席认为，抗击法国殖民主义的战争是全体被压迫人民参与的武装斗争”。

墨西哥工人党总书记阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯说：“这一伟大胜利为国际革命运动翻开了新篇章，对世界其他国家争取独立运动是巨大的激励鼓舞”。

法国历史学家阿兰·鲁西奥认为，这一事件在今天仍然具有历史价值。鲁西奥曾是法国《人道报》（L'Humanité）驻越记者，撰写了许多关于法国在印度支那殖民时期和战争的著作，如《法国在印度支那的战争》、《武元甲的一生》、《奠边府——神话与现实》等。

时至今日，曾在印度支那参战的大多数法国老兵，尤其是那些出现在奠边府激烈战场上的法国老兵都已经不在了。少数幸存者希望自己过世后能带上一点奠边府的泥土和对越南的爱心。他们对那些日子的痛苦记忆，现在已化为对这片土地的特爱。法国前印度支那囚犯协会主席菲利普·戴·马莱西耶将军说：“我从奠边府带着泥土回来给我的战友，他们一直将此视为历史的见证”。



无产阶级团结情谊的胜利

奠边府大捷是世界民族解放史上的一个亮点。我们在物质和精神上得到了国际友人的宝贵支持和帮助，包括专家顾问、干部培训以及战斗经验交流。统计数据显示，“从1950年5月到1954年6月，越南共收到来自苏联、中国和其他人民民主国家的21517吨援助物资，包括枪支、弹药、食品、运输车辆、军用医疗物资、军用装备等，总值为3700万卢布”（劳动报，2004年4月13日）。



越南民族的奠边府大捷是世界上殖民地民族、被压迫剥削民族解放运动的标榜，阿根廷拉普拉塔国立大学（UNLP）国际事务研究所东南亚研究中心（CESEA）协调员Ezequiel Ramoneda教授这样称道。

此外，越南民族大团结和决心的力量到达了最高点。胡志明主席在评价这次胜利的规模和重大意义时肯定道：“历史上第一次，一个弱小的殖民地国家打败了一个强大的殖民国家。这是越南人民的光荣胜利，也是世界和平、民主和社会主义力量的胜利”。

