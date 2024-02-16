国际朋友的“大米博士”

16/02/2024

2022年，日本驻胡志明市总领事馆与南芹苴大学联合举行仪式，向该校名誉校长武松春教授颁发了日本政府授予的旭日中绶章。

助力越南变成世界著名大米出口国的武松春教授。本报记者 庆龙 摄

日本驻胡志明市总领事渡边伸浩（Watanabe Nobuhiro）表示，武松春教授为越南从一个大米进口国变成世界著名大米出口国作出了贡献。他的研究成果不仅得到越南的认可和支持，还得到日本和亚洲多个国家的认可和赞赏。

渡边伸浩先生还分享，20世纪70年代，武教授曾在日本留学，至今他与日本九州大学在学术交流方面一直保持着密切的联系。许多日本研究家得到了武教授的辅导。

武教授参加对外与国际合作活动。本报记者 庆龙 摄

2006年，时任塞拉利昂驻中国北京大使Sahr Johnny通过一家公司的介绍，前往越南会见武教授，商讨帮助该国粮食生产事宜。武教授立即同意提供帮助。他认为：“越南从缺粮之国翻身成为大米出口国，位居世界第二，我们完全可以向塞拉利昂分享经验”。

为了履行承诺，武教授前往这个西非最贫困国家之一考察一周，走遍各地，与部落酋长和农民接触，了解他们的耕作习俗，同时与罗库普尔水稻研究者交流，了解他们在研究工作和接受技术方面的困难。一年多后，以武教授为首的“塞拉利昂粮食安全工作组”得以成立。

第二次重返塞拉利昂，武教授的团队随带九龙江平原的50个高产稻种和10个优质稻种。他认为，塞拉利昂地广人稀，气候条件与九龙江相似。可是耕种技术落后，只会广耕，灌溉全靠天水，一年只种一茬，公顷产量只有2-3吨。越南团队带来的稻种在 Mange Bureh试验区和罗库普尔研究农场试播，同时建设灌溉系统。结果创造了两项奇迹，其一：年种两茬，生长期短只有95至100天，公顷产量约达4.7吨。其二：留下足够本土出产的越南大米种子，用于大规模种植。在塞拉利昂试验初步成功后，武教授的团队陆续前往尼日利亚、苏丹、莫桑比克、卢旺达、布隆迪、利比里亚进行考察。

在2022年5月底举行的国际粮食安全与营养在线会议上，武教授讲述了上述故事。时至今日，对于非洲粮食安全问题他始终放不下心。他说：“非洲粮食就在地下，人力资源丰富，年轻人生气蓬勃， 只要给他们传授生产技能，配备工具，非洲一定能战胜饥荒，确保粮食安全和可持续发展”。



在“支持九龙江平原小农户建立可持续大米价值链”项目座谈会讲话。本报记者 庆龙 摄

如今，82高龄的他工作依旧繁忙，关注各地展开的农业项目，充分彰显“南部老人”的豪爽性格。

文/越南画报 草薇 图/庆龙 资料 译/何芳