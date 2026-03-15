国会及人民议会选举：越南国会主席陈清敏在胡志明市投票

15/03/2026

在江山节日的欢腾气氛中，3月15日上午，胡志明市旭门（Hóc Môn）乡第14投票区举行了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举日的开幕仪式。

投票后，陈清敏在第14投票区接受媒体采访时表示，近期，在党中央委员会、政治局、书记处，特别是苏林总书记的领导下，整个政治体系以紧迫、积极、科学、有序的精神投入到选举筹备工作中。

越南国会主席、国家选举委员会主席陈清敏强调，投票是全体公民的神圣权利和责任。他指出，本次第十六届国会代表选举恰逢越南首届国会普选80周年，因而具有深远的历史意义。