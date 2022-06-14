“唤醒”三海湖

两亿多岁的三海湖经历了大自然的多次大构造，给石灰岩山脉带来500万立方米的巨大水量，造就越南最大天然淡水湖，入列世界最大一百淡水湖，位于北干省三海国家公园。北干省人委会正在策划发掘这一“宝藏”作为新冠肺炎疫情后旅游业发展的推力。

三海湖由贝林、贝卢和贝楞三条河流在北干省三海县南母乡融汇而成。湖区地质地貌纷繁多样，拥有壮丽多奇的风景线，自然生态多姿多彩。

该湖长8公里多，最宽处两公里，表水面积约500公顷，平均深度20米，最深度35米，生活着多种淡水鱼，包括被列入越南红皮书的特别珍稀鱼种，如镜鲤、滇孟加拉鲮等。湖水清澈透蓝，终年凉爽，风景美轮美奂，宛如一面巨镜，倒映着蜿蜒曲折的山脉。湖面上有不少美丽小岛，如寡妇岛、安妈岛等。

宝欧和泊禄是三海县的两个大村庄，宝欧借助及早发展旅游业，设施齐全，比较热闹繁华，泊禄则宁静安祥，仍然保留着原始朴素之美。两村都在湖边，民宿旅店多数朝湖，景观浪漫，诗意盎然，价格相宜。

三海湖享有“东北山林绿色明珠”的美誉，但近两年来受疫情影响，变成了“林中睡美人”。从2021年10月，北干省正式进入“新常态”，省领导迅速采取措施“唤醒”这个“宝藏”的潜力和旅游优势。

省文化体育旅游厅厅长何文长表示，今后，北干省着重多样化三海湖旅游形式，开发本地文化价值和国家公园景观。“不仅开发现有资源，还要打造品牌，我们正在与宣光省联合编制三海湖—纳杭档案，准备申请列入世界遗产名录”，他说。