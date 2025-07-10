咖啡馆的服务机器人 引领智能体验新潮流

10/07/2025

位于河内市武范咸街的Twitter Bean Coffee是越南首都第一家引入机器人服务模式的咖啡馆，被誉为“未来咖啡馆”。

Twitter Bean Coffee创始人林娇莺表示：“这个想法源自将科技更贴近生活，特别是年轻一代的愿景。我们希望打造一个让顾客能够自然接触科技与人工智能（AI）的空间，使科技变得亲切、易于理解，并成为生活的一部分”。

Twitter Bean Coffee是首都河内第一家引入机器人服务模式的咖啡馆。

为了实现机器人服务模式的运营目标，技术团队面临了很多挑战。他们需精确编程每一个动作，包括拿勺子、倒热水、加冰块等操作，同时还要设计机器人行走路线、速度与顾客互动的方式，确保安全与流畅。

林女士说：“最大的挑战在于让顾客感受到机器人是友善、贴近的存在，而非取代人类的工具。它们的存在是为了带来一种有趣且便利的体验”。

“每天看着这些机器人从独立运作到相互协作，并融入整个空间，我们不只是感到惊喜，更是对创造力成果的欣慰与自豪”，她分享道。

目前，咖啡馆配备了四台机器人，分别命名为“宝”、“书”、“芝”与“秀”，各自承担不同功能，如调饮、写书法、拍照与上饮服务等。

其中，“宝”是一台具备互动功能的机器人，被形容为“科技猫”，每天工作时间从早上6时至晚上11时。它通过头部和耳朵感应识别客户的动作，尤其受到儿童喜爱。

“秀”是调饮机器人，操作熟练，一杯咖啡只需2.5至3.5分钟即可完成，效率媲美甚至超越人类。其程序细致到手部开合宽度、抓取与倾倒的精准度，确保所有饮品质量一致。

“书”则以书法功能吸引顾客，能写出如“逢考必达”、“生活如花”、“民族崛起”等励志句子。“芝”专责拍摄慢动作照片，为顾客留下独特而深刻的回忆。

来自Z世代的顾客黄秋分享体验说：“一开始我很好奇机器人会如何服务，但后来发现，从点单到倒冰、冲泡，每一步都精准无误，同时又保持一定的私密感，特别适合像我这样内向的人。”

林娇莺认为，创新不仅属于科技巨头，餐饮行业（F&B）同样可以创新，只要始终将“人”置于中心。“每一家越南企业都可以通过自身行业的创新，参与民族发展的新时代。Twitter Bean Coffee，这个咖啡馆向来追求一个理念，即科技可以很亲切，创新可以从简单出发，未来可以从一杯咖啡开始”。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/明明