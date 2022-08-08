向外国人传授越南茶艺

向外国人传授越南茶艺

仙天茶馆开设的越南茶艺班吸引许多在越南生活和工作的外国人前来学习。

仙天茶馆为外国人开设越南茶艺班出于这样的构思：茶是越南饮食文化精髓的底蕴。茶树和茶林早已同越南人的生活休戚相关，越南牌传统茶叶遍及五大洲，尽管如此，并不是谁都会泡一壶好茶，领略越南茶的风味。

 

仙天茶馆首席执行官茶业专家范乔花女士说：“在越南，古老的山雪茶树生长在海拔1000米以上的高山，树龄100到800年。瑶族和傣族人采集茶叶，制成多种珍贵茶类，如：笋尖山、普天山、白茶、绿茶、红茶、普茶、熏花茶等。仙天茶都是来自西北山区，味道纯正，有利于健康。                                          

2022年，仙天茶开设的越南茶艺班吸引不少外国学员。他们学习泡茶法，了解古老山雪茶，弘扬越南茶道。

 

茶艺班学员美国原外交官戴维·德文表示：“在美国国务院工作期间，我走遍了五大洲，来到越南，茶这种简单的特产竟然把我紧紧揪住不放！”。80高龄的他仍然学泡茶及其有关知识，以增进健康，提神醒脑，在他视为第二故乡的国家度过幸福的晚年。

茶艺班的青年学员如担任俄语编辑的俄罗斯人Andy Bear也积极学习，韩国人Valentina Yugay分享：“学习越南茶道，我更好地了解越南人文化”。

越南茶艺班每堂课一个半小时，笑语声声，充满乐趣。越南遗产之友协会副会长Stellar女士已经参加两届，并邀请妈妈从英国过来欣赏越南茶。

通过越南茶艺，国内外游客更加了解越南茶文化之美。

文/碧云  图/越强  译/武蓉


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