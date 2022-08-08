向外国人传授越南茶艺

08/08/2022

仙天茶馆为外国人开设越南茶艺班出于这样的构思：茶是越南饮食文化精髓的底蕴。茶树和茶林早已同越南人的生活休戚相关，越南牌传统茶叶遍及五大洲，尽管如此，并不是谁都会泡一壶好茶，领略越南茶的风味。

仙天茶馆首席执行官茶业专家范乔花女士说：“在越南，古老的山雪茶树生长在海拔1000米以上的高山，树龄100到800年。瑶族和傣族人采集茶叶，制成多种珍贵茶类，如：笋尖山、普天山、白茶、绿茶、红茶、普茶、熏花茶等。仙天茶都是来自西北山区，味道纯正，有利于健康。

2022年，仙天茶开设的越南茶艺班吸引不少外国学员。他们学习泡茶法，了解古老山雪茶，弘扬越南茶道。

茶艺班学员美国原外交官戴维·德文表示：“在美国国务院工作期间，我走遍了五大洲，来到越南，茶这种简单的特产竟然把我紧紧揪住不放！”。80高龄的他仍然学泡茶及其有关知识，以增进健康，提神醒脑，在他视为第二故乡的国家度过幸福的晚年。

茶艺班的青年学员如担任俄语编辑的俄罗斯人Andy Bear也积极学习，韩国人Valentina Yugay分享：“学习越南茶道，我更好地了解越南人文化”。

越南茶艺班每堂课一个半小时，笑语声声，充满乐趣。越南遗产之友协会副会长Stellar女士已经参加两届，并邀请妈妈从英国过来欣赏越南茶。

文/碧云 图/越强 译/武蓉

