向世界传播越南美食的厨师

24/12/2022

厨师“元首”、美食“活书本”、河城“美食界之冠”等等是业内人士赋予阮氏映雪的美誉。她似乎生来就是民族美食精华的维护人。她所做的每道菜无不蕴含着越南风土人情的故事。



厨师“元首”、美食“活书本”、河城“美食界之冠”等等是业内人士赋予阮氏映雪 的美誉。 本报记者 越强 摄



映雪是河内本土家庭第七代，从小就受到作为古都女儿必备的品德教育，女工家政是必修的第一课程。九岁她就跟随外婆去市场选购食材，下厨学做河内传统菜式。“有一次做香菇炖鸡，刚腌好调料就把鸡下锅，外婆听到很快沸腾的油声便敲我脑袋一下，因为腌渍不够时间，调料尚未渗透鸡身。”她回忆说。这是外婆给她的首次教训。

外婆还给她讲解厨师行业的技巧：“烹饪时试菜要调动全部感觉器官，用眼看，用鼻闻，用舌尝，用耳听食品在嘴里被咀嚼的声音，这是厨艺成功的金钥匙。”

映雪介绍，厨师对鱼肉蔬菜等食材必须具备一定的医学知识，善于辨别品质优劣及其对人体健康的利弊，也要掌握丰富的社会文化知识，懂得哪些食材是本国的特产，可以充当向国际朋友传播美食的代表性载体。

2017年，越南是东盟峰会东道国。映雪担任招待与会各国元首国宴的主厨。她费时六个月了解有关国家的饮食习惯，有没有忌口吃素的，初步定出12种山珍海味，最后从中选出最具民族特色的6道菜：芭蕉花凉拌、五味蒸鲈鱼、海蟹炸卷、粉皮卷、脆皮烤鸭、紫薯甜羹。这些都是越南人简单的日常菜肴，足以向远方嘉宾推介我国丰富的热带农林产，尤其是独特的五味蒸鲈鱼使之名扬四方。

从此，“映雪”品牌的河内菜式遍布世界大城市的多家餐厅酒店。通过Discovery Chanel、BBC、SRG、NewYork 以及德法日韩等国的电视，映雪厨师的形象和河内特产菜品已为国际朋友所熟悉。

映雪表示，烹调是一种艺术，是国魂的缔造者，能给国人留下永不磨灭的美好印象。厨师就是维护本国美食精华、传播饮食文化的艺术家。在日新月异的河内，尽管餐饮领域吸收了五湖四海丰富多彩的菜品，披上了五颜六色的新衣，然而“映雪餐厅”依旧保留着昔日故都菜系的风味。“辛辛苦苦地做好一席饭菜，看见食客吃得津津有味，那是我难以言喻的最大幸福！”她说。

文/草薇 图/越强&本人供图