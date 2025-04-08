同塔省定安草席村

08/04/2025

据同塔省禄沃县定安草席村民述说，以前此地被称为“鬼席”集市，因为白天人们忙着编席，所以晚上7点左右才开市，持续约两个小时。五颜六色的草席在黑暗中显得更为突出。

如今，每到周末，村民都会在定安祠庭场院开草席集市。除了买卖凉席外，还设有美食区和举办特色文艺表演活动等。

定安草席村有着数百年的历史，据研究家称，其村民是源于北部沿海平原太平和南定两省。他们带来了传统编织草席业，并在此地蓬勃发展。位于同塔后江边的定安村有许多沙丘和泥滩，适合莞草生长。

今日，编席业主要集中在定垵和定安两乡，特别是定安乡的安利甲、安利乙、安姜和安平等邑。特别的是，大多数编席户都住在定安祠庭周边，人们经常在祠庭附近和通往村庄的道路两旁晾晒绿黄红等颜色的草席，形成一种熟悉的景象，为编席村增添了魅力。



目前，将机械应用于草席生产有助于节省劳动力和增加产量。村里的清平、永利和小二等大型编席生产厂能够大批量生产并满足市场的多元化消费需求。小二编席厂老板潘文晋表示，他家从事编席业已有 30多年，目前拥有两台草编机和雇佣5名工人，每日可以生产50只各种草席。

潘老板还表示，编席业需要工匠耐心细致、心灵手巧，以及各生产厂独特的秘诀才能生产出耐用、美观、有自己品牌的草席。编织一张草席需要很多工序，重要的是选择均匀的草茎，然后晒干、染色等。为了使染料准确且不易褪色，必须将染料煮熟，将每一小束草茎浸入其中，随深淡色度而浸2至3次或更多。最终把草茎在阳光下再一次晒干，然后才进行编织。工匠编完后将多余的草头草尾割掉，缝制席边并在阳光下晒干。



印花席和螺鳞席是最难编织的两种，需要美观精致的分布和编字。在心灵手巧的工匠手中，每年村民生产出数百万张图案鲜艳而耐用的草席，畅销国内外市场。

2012年，定安祠庭被文化体育旅游部承认为国家级历史文化遗迹。一年后，定安乡编席业也被承认为国家级非物质文化遗产，成为了村民的骄傲。特别是，定安草席编织村还被许多剧组选为拍摄西南部地区文化电影的外景地，最近由导演李海编导的电影《翻脸6》就在此地取景。