吉仙国家公园

03/04/2025

吉仙国家公园成立于 1992 年，覆盖5 个县，分别为同奈省的新富和永久两县，林同省的吉仙和宝林两县，以及平福省的布当县，总面积超过7.1万公顷，其中同奈省占地面积最大，近4万公顷。吉仙国家公园位于热带雨林区，森林覆盖率超过80%，就像一颗绿色的宝石，对该地区居民的生活和环境有着重要的影响。

吉仙国家公园成立于 1992 年，覆盖5 个县，分别为同奈省的新富和永久两县，林同省的吉仙和宝林两县，以及平福省的布当县，总面积超过7.1万公顷，其中同奈省占地面积最大，近4万公顷。吉仙国家公园位于热带雨林区，森林覆盖率超过80%，就像一颗绿色的宝石，对该地区居民的生活和环境有着重要的影响。

吉仙国家公园被誉为“万兽之家”，有 96 种野兽、94 种爬行动物和 903 种昆虫。目前，公园内生活着20多头大象，沿着内部路线，游客可以看到白天寻找食物的大象。这里也是黄颊黑长臂猿的栖息地，属于IB组濒危珍稀动物，被列入世界物种红色名录后受到严格保护。它们生活在高达 30 米的树上。雄性黑色，脸颊两侧黄色。雌性全身黄色，头顶上有一撮黑毛。一家通常有3-5只，包括父母和子女。

在鸟类方面，吉仙国家公园有343种鸟类，就像野鸟的“小国”，占越南鸟类总数的40%以上。



公园里有许多珍贵动物，入夜游客在路上行走时，用手电筒照射很容易看到许多夜出活动的野兽，尤其是野鹿数量众多，在辽阔的草坪上会有数十只在觅食。

公园也是驻越 Free The Bears组织救助的 55 只熊的家园。这些熊是从饲养取胆的农场或家养解救出来的，经过治疗，悉心照顾，它们恢复健康，非常活跃，对人类友好，开心过日子。

吉仙国家公园于今年6月正式被授予世界自然保护联盟绿色名录称号，这是越南在自然和生物多样性保护方面向前迈出的一大步。



如果想要看到更多野兽、鸟类、爬行类和昆虫，游客可以参观吉仙国家公园博物馆。这里展出许多稀有野生动物的标本，如已灭绝的犀牛等物种。

除了动物，吉仙国家公园还有非常丰富的植物群，共有 1655 种乔木植物。珍稀木材有白酸枝、红木、木荚豆、大果紫檀等。1988年2月12日，已故总理范文同参观一颗大红木时，就护林工作提出了宝贵意见。为了纪念和提醒子孙后代对它的保护，公园将这棵树命名为“同伯伯树”。

吸引游客的另一个著名景点是大桐树，这棵树已有400多年树龄，树皮灰白相间，高约40 米，树干巨大，十几人手拉手才能环抱。根系粗壮，向周围延伸几十米，凸显在地面上，奇形怪状，看似蟒蛇或恐龙尾巴。



吉仙国家公园于今年6月正式被授予世界自然保护联盟绿色名录称号，这是越南在自然和生物多样性保护方面向前迈出的一大步。



吉仙国家公园到处长满粉花山扁豆树，每年4月底开花直到6月末。一簇簇娇艳的粉色花儿看似桃花散发着甜蜜的香味令人陶醉。

吉仙国家公园不仅拥有丰富的动植物，来到这里，游客还可以沉浸在诗意般的潺潺流水声中，这就是长达500 多米的滨巨溪流，溪水全年流淌不息，成为吸引游客的打卡点。

文图/越南画报 曾阿宝 译/武蓉