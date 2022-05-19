可靠、积极和负责任的越南在国际舞台上得到肯定

越南政府总理范明政访美之旅传达了在国际舞台上，越南是一个可靠的伙伴和积极、负责任的成员。

进一步推动东盟与美国关系

东盟-美国对话关系于1977年正式建立，并于2015年11月21日在第三次东盟-美国峰会上升级为战略伙伴关系。美国于 2010 年 6 月设立常驻东盟代表处，并于 2011 年 4 月任命了驻东盟大使。

5月13日下午，越南政府总理范明政出席在美国首都华盛顿举行的东盟-美国特别峰会。越通社记者 杨江 摄

美国全面且积极参与东盟-美国、东亚峰会（EAS）、东盟地区论坛（ARF）、东盟防长扩大会议（ADMM ）等合作机制和框架；承诺支持东盟的团结、统一和核心作用。美国于 2009 年 7 月加入了《东南亚友好合作条约》（TAC）。双方加强应对非传统安全挑战的合作，包括海上安全、反恐和打击跨国犯罪、网络安全等方面的合作。

在经济方面，美国目前是东盟第二大贸易伙伴和第一大外商直接投资来源地，东盟与美国双边贸易总额达3083亿美元，2020年对东盟投资总额达347亿美元。

在东盟-美国建交45周年特别峰会上，东盟各国领导人和美国总统将回顾和评价双方45年来伙伴关系的进程，为未来东盟-美国关系发展指明重要方向，同时就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

越南政府总理范明政在会议上发表讲话，彰显一个真诚、信赖、平等、共同发展，愿意同各国携手创建和平、稳定、繁荣的地区环境的越南形象。

越美关系继续强劲发展

建交27年来，越美关系在过去一段时间内继续保持积极的发展态势。

越南政府总理范明政在美国战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话。越通社记者 杨江 摄

在各场会晤中，美方重申支持“强大、独立、繁荣”的越南；高度评价越南的国际地位并重视对越关系；建议双方采取措施加强两国关系，其中优先经贸、安全防务、医疗卫生和能源合作。

经贸投资继续成为双边关系的亮点。双边贸易额强劲增长，2021年贸易总额超过1115.6亿美元。美国继续成为越南最大的出口市场，越南成为美国的第9大贸易伙伴。

越南政府总理范明政出席越南驻美国大使馆新总部揭牌仪式。越通社记者 杨江 摄

在投资方面，截至2022年3月，美国对越南直接投资达103亿美元，在对越投资的141个国家和地区中排名第11位。美国大型企业持续关注并对越南市场进行投资。

在越美关系中，解决战争遗留问题仍然是一个优先事项。寻找越南战争中失踪的美国军人、寻找越南烈士、清理橙毒剂、残疾人扶助等活动继续得到推进。教育合作也取得了许多积极进展，双方在教育培训、技术转让等方面的合作不断推进。目前，美国在越南河内市、胡志明市、广宁省、海防市、平阳省设立的教育机构共有6个。

越南政府总理范明政造访了世界最大证券交易所——纽约证券交易所（NYSE），并出席纽约证券交易所投资一流集团和投资基金的首席执行官圆桌座谈会，同时参观证券交易所和敲响收市钟。越通社记者 杨江 摄

两国继续在湄公河、缅甸、朝鲜、应对新冠疫情等共同关心的国际和地区问题上保持协调配合；特别是在联合国安理会框架内和东盟机制框架下。

美国驻越南大使马克·埃文斯·纳珀（Marc Evans Knapper）对范明政总理一行对美国进行工作访问的意义进行评价时表示，越南和美国拥有密切的伙伴关系。越南代表团访问在卫生、教育、国防安全、贸易和发展的繁忙日程安排表明了越美关系对两国的重要性。

越南政府总理范明政与旅居美国越侨知识分子、越南青年和留学生举行见面会。越通社记者 杨江 摄



为联合国的共同努力做出积极贡献

加入联合国（1977年9月）45年来，越南始终是负责任的成员，积极为联合国的共同努力，特别是实现可持续发展目标做出贡献，参与联合国维和行动、成功担任联合国人权理事会（任期2014-2016 年）和联合国安理会非常任理事国（2020-2021 年），从而肯定越南在联合国人权理事会中的地位。

范明政总理会见联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德。越通社记者 杨江 摄

联合国发展体系在支持越南社会经济发展方面发挥着重要作用。 2017-2021年期间，联合国向越南提供了超过4.23亿美元的援助。自新冠肺炎疫情爆发以来，越南已通过 COVAX 计划接收了近 5000 万剂疫苗和4500 万美元的医疗物资。

范明政总理会见联合国副秘书长阿米娜· 穆罕默德女士。越通社记者 杨江 摄



越南提出将每年12月27日定为防范流行病国际日，并获得联合国大会批准。越南还向联合国应对新冠肺炎基金捐款 5万美元，向 COVAX 捐款 100 万美元。

在第 26 届联合国气候变化框架公约缔约方会议（COP26）上，越南总理范明政做出越南到 2050 年实现净零排放的坚定承诺，加入《全球甲烷承诺》，《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》、《全球煤炭向清洁能源转型宣言》和适应行动联盟等。

在联合国维和领域，越南派出493名军官执行维和任务；部署2号方舱医院（4次）和1个工兵队；参加维和行动的越南女性官兵比例被联合国评为最高的。

目前，双方已批准越南-联合国战略合作框架（2022-2026年），重点领域包括包容性社会发展、应对气候变化、自然灾害和环境可持续性、经济转型和治理，总经费超过 5.42 亿美元，比 2017-2021 年增加超过 1 亿美元。

综合报道/越南画报

图/越通社