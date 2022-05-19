可靠、积极和负责任的越南在国际舞台上得到肯定
越南政府总理范明政访美之旅传达了在国际舞台上，越南是一个可靠的伙伴和积极、负责任的成员。
进一步推动东盟与美国关系
东盟-美国对话关系于1977年正式建立，并于2015年11月21日在第三次东盟-美国峰会上升级为战略伙伴关系。美国于 2010 年 6 月设立常驻东盟代表处，并于 2011 年 4 月任命了驻东盟大使。
美国全面且积极参与东盟-美国、东亚峰会（EAS）、东盟地区论坛（ARF）、东盟防长扩大会议（ADMM ）等合作机制和框架；承诺支持东盟的团结、统一和核心作用。美国于 2009 年 7 月加入了《东南亚友好合作条约》（TAC）。双方加强应对非传统安全挑战的合作，包括海上安全、反恐和打击跨国犯罪、网络安全等方面的合作。
在经济方面，美国目前是东盟第二大贸易伙伴和第一大外商直接投资来源地，东盟与美国双边贸易总额达3083亿美元，2020年对东盟投资总额达347亿美元。
在东盟-美国建交45周年特别峰会上，东盟各国领导人和美国总统将回顾和评价双方45年来伙伴关系的进程，为未来东盟-美国关系发展指明重要方向，同时就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。
越南政府总理范明政在会议上发表讲话，彰显一个真诚、信赖、平等、共同发展，愿意同各国携手创建和平、稳定、繁荣的地区环境的越南形象。
越美关系继续强劲发展
建交27年来，越美关系在过去一段时间内继续保持积极的发展态势。
在各场会晤中，美方重申支持“强大、独立、繁荣”的越南；高度评价越南的国际地位并重视对越关系；建议双方采取措施加强两国关系，其中优先经贸、安全防务、医疗卫生和能源合作。
经贸投资继续成为双边关系的亮点。双边贸易额强劲增长，2021年贸易总额超过1115.6亿美元。美国继续成为越南最大的出口市场，越南成为美国的第9大贸易伙伴。
在投资方面，截至2022年3月，美国对越南直接投资达103亿美元，在对越投资的141个国家和地区中排名第11位。美国大型企业持续关注并对越南市场进行投资。
在越美关系中，解决战争遗留问题仍然是一个优先事项。寻找越南战争中失踪的美国军人、寻找越南烈士、清理橙毒剂、残疾人扶助等活动继续得到推进。教育合作也取得了许多积极进展，双方在教育培训、技术转让等方面的合作不断推进。目前，美国在越南河内市、胡志明市、广宁省、海防市、平阳省设立的教育机构共有6个。
两国继续在湄公河、缅甸、朝鲜、应对新冠疫情等共同关心的国际和地区问题上保持协调配合；特别是在联合国安理会框架内和东盟机制框架下。
美国驻越南大使马克·埃文斯·纳珀（Marc Evans Knapper）对范明政总理一行对美国进行工作访问的意义进行评价时表示，越南和美国拥有密切的伙伴关系。越南代表团访问在卫生、教育、国防安全、贸易和发展的繁忙日程安排表明了越美关系对两国的重要性。
为联合国的共同努力做出积极贡献
加入联合国（1977年9月）45年来，越南始终是负责任的成员，积极为联合国的共同努力，特别是实现可持续发展目标做出贡献，参与联合国维和行动、成功担任联合国人权理事会（任期2014-2016 年）和联合国安理会非常任理事国（2020-2021 年），从而肯定越南在联合国人权理事会中的地位。
联合国发展体系在支持越南社会经济发展方面发挥着重要作用。 2017-2021年期间，联合国向越南提供了超过4.23亿美元的援助。自新冠肺炎疫情爆发以来，越南已通过 COVAX 计划接收了近 5000 万剂疫苗和4500 万美元的医疗物资。
越南提出将每年12月27日定为防范流行病国际日，并获得联合国大会批准。越南还向联合国应对新冠肺炎基金捐款 5万美元，向 COVAX 捐款 100 万美元。
在第 26 届联合国气候变化框架公约缔约方会议（COP26）上，越南总理范明政做出越南到 2050 年实现净零排放的坚定承诺，加入《全球甲烷承诺》，《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》、《全球煤炭向清洁能源转型宣言》和适应行动联盟等。
在联合国维和领域，越南派出493名军官执行维和任务；部署2号方舱医院（4次）和1个工兵队；参加维和行动的越南女性官兵比例被联合国评为最高的。
目前，双方已批准越南-联合国战略合作框架（2022-2026年），重点领域包括包容性社会发展、应对气候变化、自然灾害和环境可持续性、经济转型和治理，总经费超过 5.42 亿美元，比 2017-2021 年增加超过 1 亿美元。
综合报道/越南画报
图/越通社