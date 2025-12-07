古田元夫教授、博士：从越南学专家到全球化大学的开创者

07/12/2025

与越南结缘半个多世纪的河内国家大学下属越日大学（VJU）校长古田元夫（Furuta Motoo）教授、博士既是一位渊博的越南学家，也是一位构建国际化大学模式的先行者。源于对越南人民和文化的热爱，他致力于搭建两国知识的桥梁，为越南高等教育在全球化时代开辟了新的方向。

- 记者：作为首位担任越南公立大学校长的外国人，您是如何开始在越日大学工作的？

+ 古田元夫教授、博士：作为与越南结缘多年的人，我认为越南的高等教育在专业培养上很强，但在帮助学生发展全球化思维和适应能力方面尚有不足。因此，越日大学选择通识教育的理念，注重培养学生的思维能力、国际合作技能和创新精神。

- 记者：在全球化融合的背景下，您如何评价当今的越南教育？

+ 古田元夫教授、博士：越南人很好学，拥有悠久的教育传统。当前，高等教育正以改革创新的精神强劲转型。在某些方面，越南大学在快速适应全球趋势上甚至比日本更为领先。我相信，越南将很快成为吸引国际学生的目的地。

- 古田元夫教授、博士生于1949年，1974年毕业于东京大学，1990年获博士学位，现任河内国家大学下属越日大学校长、越日友好协会会长和日本越南研究会会长。 - 作为越南学专家的他在越南现代历史和政治研究领域成果丰硕，曾担任东京大学综合文化研究生院院长、教养学部校长、常务副校长等职务。 - 他是首位获得越南国家级科学技术奖的外国学者，并于2025年荣获保山奖，以表彰其半个世纪以来对越南的深厚情缘。





- 记者：日本学专业被视为您在越日大学的“心血结晶”，该专业目前取得了哪些显著成果？

+ 古田元夫教授、博士：目前，日本学是越日大学九个本科专业中学生人数最多的。我们全面开展了学士、硕士和博士三级培养，重点研究当代日本与越南的关系，同时特别注重日语能力和双边文化理解。该专业的培养质量已达到在此领域拥有数十年传统院校的水平。

- 记者：日本学专业被视为您在越日大学的“心血结晶”，该专业目前取得了哪些显著成果？

+ 古田元夫教授、博士：目前，日本学是越日大学九个本科专业中学生人数最多的。我们全面开展了学士、硕士和博士三级培养，重点研究当代日本与越南的关系，同时特别注重日语能力和双边文化理解。该专业的培养质量已达到在此领域拥有数十年传统院校的水平。

- 记者：为了使越日大学成为国际学生的目的地，您有哪些规划？

+ 古田元夫教授、博士： 越日大学的使命是通过越日合作为全球培养人才。过去十年间，约有15%的研究生来自亚洲和非洲的十多个国家。我们将继续扩大国际合作网络，将越日大学建设成为区域内的多文化学习环境。

- 记者：在2025-2026新学年，您想对越南学生寄语什么？

+ 古田元夫教授、博士： 我始终为聪明、勤奋且充满理想的越南学生感到骄傲。我希望他们不断学习、勇于创新，准备好成为全球公民，为国家与地区的发展贡献力量。与越日大学的使命相契合，我希望通过越日合作为全球培养人才，他们既拥有知识和技能，又怀有开放的精神、对多元文化的尊重以及为人类共同未来而奋进的渴望。

- 记者：非常感谢您！

文/越南画报 碧云 图/越强 译/明庄

