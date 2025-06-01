变废为艺

01/06/2025

“塑料纪元”展揭示了当前全球塑料垃圾的严峻现状，并以此直接促使人们转变对环境保护的认知与行动，尤其是在减少塑料垃圾方面。

在塑料垃圾污染日益严重，威胁人类的生存环境的背景下，越南日本文化交流中心通过“塑料纪元”展，呈现了一个别开生面且引人入胜的全新视角。

该展的核心是日本著名艺术家 Fuji Hiroshi 先生令人叹为观止的系列作品。他以天马行空的创意，将曾被视为废弃物的旧玩具变成具有深刻教育意义的艺术杰作。为了创作这些匠心独运的作品，Hiroshi 先生收集了日本各地的孩子们超过五万件不同的旧玩具。

Fuji Hiroshi 先生分享：“每个玩具都承载着其小主人的童年故事与记忆。当我将它们组合在一起时，我不仅是在创作一件艺术品，更是在讲述一代人的回忆。我希望向人们展示，‘垃圾’不过是人类定义的概念。只要拥有独具慧眼的视角，万物皆可变废为宝”。

Hiroshi 先生的创作过程始于通过在日本学校和社区发起的活动收集旧玩具。每个玩具都经过细致入微的清洁和整理，然后按颜色、尺寸和材质进行分类。之后，艺术家会为作品设计骨架，并开始将每个玩具固定在适当的位置。这个过程需要耐心细致，有一件作品的制作会耗费数月之久。通过 Fuji Hiroshi 先生的作品，越南民众有机会进一步了解日本文化中的“Mottainai”精神——一种珍惜资源、反对浪费的哲学理念。

该展览中最引人注目的作品是“侏罗纪塑料”系列——由数千个色彩斑斓的塑料玩具组成的仿真恐龙模型。面对这些高达三米、由超过五千个旧玩具制成的恐龙，令不少参观者啧啧称奇。汽车玩具、娃娃、积木和无数其他玩具被巧妙地排列在一起，构成了一个栩栩如生、细节毕现的史前生物。

在题为“小行动，大改变”展区，孩子们可亲手用旧玩具和废弃塑料创作小型艺术品。在志愿者的指导下，孩子们不仅发挥创造性，还学习到了关于回收利用和环境保护的宝贵一课。

展览于河内市还剑郡光中街 27 号越南日本文化交流中心免费开放，展期至 2025 年 6 月 1 日。

该展览不仅触动了学生，还吸引了政策制定者和企业的关注。一些越南玩具制造公司在参观展览后，已开始研究环保材料。

该展览成功地传递了“当垃圾变成艺术时，我们可以改变对物质价值和每个人对生活环境责任的看法”的信息。越南资源与环境部代表也参观了展览，并对展览所传达的信息表示赞赏与支持。

文/越南画报 功达 图/庆龙 译/芳草