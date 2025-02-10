发挥越南的东盟清洁旅游城市价值
这是越南顺化市连续第二次获得“东盟清洁旅游城市”称号。顺化市被评为越南最宜居城市之一，“绿色周日”活动也越来越广泛地开展。此外，“故都新体验”、“节日之都”、“美食之都”和“奥黛之都”等旅游品牌也吸引了越来越多的外国游客。
2024年底，顺化市被国会正式批准成为中央直辖市，并将承天顺化省选为举行2025年国家旅游年之地。由此，可看出这座城市始终为遗产保护、绿色环境以及旅游产品创新而努力。
同顺化市，归仁市是平定省省会，面积为285.49平方公里和绵长的海岸线，通过发展社区保护珊瑚礁和海洋生物的模式，有效保护了生态环境，为发展海洋旅游创造了有利条件。
以原始美的自然风光和诸多令人印象深刻的旅游景点，归仁市山峦起伏，沙滩细腻，海水湛蓝。在奇崛、风峡、骚昏、枯昏、海江、庚壤-仙沙、归仁湾、市奈等著名景点均发展了城市观光、冒险运动、社区旅游、休闲度假、美食旅游等多种旅游形式，构成了这里如诗如画的风景，为城市增添了丰富的文化色彩。在注重发展城市建设的同时，该市还促进历史文化遗产保护与传承。
归仁市作为清洁旅游城市，为游客提供了安全、卫生的旅游环境，并配备了完善的旅游基础设施。此外，该市优先发展环保型项目，如绿色能源、可再生能源项目，以减少环境污染。
自2020年以来，头顿市连续三年获得这一殊荣。该奖项有效期为两年，从2024年至2026年。2024年是头顿市贯彻落实党第十三次全国代表大会精神、头顿市第七次党部大会决议和落实2021-2025年五年经济社会发展计划的重要一年。在机遇与挑战并存的形势下，该市上下齐心协力，力争保持“东盟清洁旅游城市”称号，圆满完成2024年经济社会发展目标任务。
文/越南画报 何秋 图/越通社 译/何芳