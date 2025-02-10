发挥越南的东盟清洁旅游城市价值

发挥越南的东盟清洁旅游城市价值

 两年一度的“东盟清洁旅游城市”是东盟旅游大奖的重要组成部分，一般逢偶数年。要想获得该称号，城市必须满足7大类108项标准，包括环境管理、清洁程度、废物管理、环保意识、绿色空间、城市安全卫生以及符合标准的旅游基础设施和服务设施。越南三个城市荣获该称号，将为这些城市推广旅游，吸引更多国际游客创造有利条件。

放置在国学碑前的采用“双龙戏珠”的造型的双龙装饰物，象征着国家和承天顺化省的繁荣发展。图/越通社发

这是越南顺化市连续第二次获得“东盟清洁旅游城市”称号。顺化市被评为越南最宜居城市之一，“绿色周日”活动也越来越广泛地开展。此外，“故都新体验”、“节日之都”、“美食之都”和“奥黛之都”等旅游品牌也吸引了越来越多的外国游客。

2024年4月10日，承天-顺化省文化体育厅与惠南殿保护委员会和顺化故都遗迹保护中心联合举办了2024年惠南殿节。越通社记者  梅庄  摄

 

2024年底，顺化市被国会正式批准成为中央直辖市，并将承天顺化省选为举行2025年国家旅游年之地。由此，可看出这座城市始终为遗产保护、绿色环境以及旅游产品创新而努力。

同顺化市，归仁市是平定省省会，面积为285.49平方公里和绵长的海岸线，通过发展社区保护珊瑚礁和海洋生物的模式，有效保护了生态环境，为发展海洋旅游创造了有利条件。

Anya Premier酒店是归仁市第一家达到五星级标准的酒店。图/越通社发

以原始美的自然风光和诸多令人印象深刻的旅游景点，归仁市山峦起伏，沙滩细腻，海水湛蓝。在奇崛、风峡、骚昏、枯昏、海江、庚壤-仙沙、归仁湾、市奈等著名景点均发展了城市观光、冒险运动、社区旅游、休闲度假、美食旅游等多种旅游形式，构成了这里如诗如画的风景，为城市增添了丰富的文化色彩。在注重发展城市建设的同时，该市还促进历史文化遗产保护与传承。

Anya Premier酒店是归仁市第一家达到五星级标准的酒店。图/越通社发
2024年头顿强壮越南国际马拉松赛穿过越南头顿最美的道路。越通社记者  黄山  摄

归仁市作为清洁旅游城市，为游客提供了安全、卫生的旅游环境，并配备了完善的旅游基础设施。此外，该市优先发展环保型项目，如绿色能源、可再生能源项目，以减少环境污染。

自2020年以来，头顿市连续三年获得这一殊荣。该奖项有效期为两年，从2024年至2026年。2024年是头顿市贯彻落实党第十三次全国代表大会精神、头顿市第七次党部大会决议和落实2021-2025年五年经济社会发展计划的重要一年。在机遇与挑战并存的形势下，该市上下齐心协力，力争保持“东盟清洁旅游城市”称号，圆满完成2024年经济社会发展目标任务。

文/越南画报 何秋   图/越通社   译/何芳 


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