发挥越南的东盟清洁旅游城市价值

10/02/2025

这是越南顺化市连续第二次获得“东盟清洁旅游城市”称号。顺化市被评为越南最宜居城市之一，“绿色周日”活动也越来越广泛地开展。此外，“故都新体验”、“节日之都”、“美食之都”和“奥黛之都”等旅游品牌也吸引了越来越多的外国游客。

2024年4月10日，承天-顺化省文化体育厅与惠南殿保护委员会和顺化故都遗迹保护中心联合举办了2024年惠南殿节。越通社记者 梅庄 摄

2024年底，顺化市被国会正式批准成为中央直辖市，并将承天顺化省选为举行2025年国家旅游年之地。由此，可看出这座城市始终为遗产保护、绿色环境以及旅游产品创新而努力。

同顺化市，归仁市是平定省省会，面积为285.49平方公里和绵长的海岸线，通过发展社区保护珊瑚礁和海洋生物的模式，有效保护了生态环境，为发展海洋旅游创造了有利条件。



Anya Premier酒店是归仁市第一家达到五星级标准的酒店。图/越通社发

以原始美的自然风光和诸多令人印象深刻的旅游景点，归仁市山峦起伏，沙滩细腻，海水湛蓝。在奇崛、风峡、骚昏、枯昏、海江、庚壤-仙沙、归仁湾、市奈等著名景点均发展了城市观光、冒险运动、社区旅游、休闲度假、美食旅游等多种旅游形式，构成了这里如诗如画的风景，为城市增添了丰富的文化色彩。在注重发展城市建设的同时，该市还促进历史文化遗产保护与传承。

Anya Premier酒店是归仁市第一家达到五星级标准的酒店。图/越通社发

2024年头顿强壮越南国际马拉松赛穿过越南头顿最美的道路。越通社记者 黄山 摄

文/越南画报 何秋 图/越通社 译/何芳