发展绿色经济、循环经济：越南的优势

02/03/2023

世界正在受到新冠肺炎疫情、气候变化和自然资源枯竭三场规模前所未有的灾难的三重影响，不仅对当代人而且对子孙后代都留下了巨大、多方面的后果。因此，发展绿色经济和循环经济是必然趋势。目前，越南政府正在努力发挥其潜力并加快实施计划和战略以实现经济增长，同时保持环境的可持续性。

承载着2022年世界旅游小姐大赛佳丽游览山罗省琼崖县湖泊的游船。越通社记者 光决 摄

具体，政府总理颁发了批准2021-2030年国家绿色增长战略、展望 2050 年的第1658/QD-TTg号决定和批准越南循环经济发展提案的第 687/QD-TTg 号决定。在开展和实施绿色经济的10多年来，在党和国家的指导下以及社会各界对绿色经济重要性的认识，越南经济迄今取得了突破进步，如生产和消费行为发生显着变化和积极改善；越来越多的实际行动助力绿色经济发展；人们的生活不断得到改善和提高，出现了很多都市，特别是新农村。

过去，在发展绿色经济道路上，越南一直获得国际组织和世界社区的关注、帮助、经验分享和支持；吸引众多外国直接投资（FDI）投入绿色经济，特别是发展绿色产业和绿色能源。

绿色经济是经济、环境和社会三个因素的结合，面向可持续发展人类社会的生活，同时这些活动是亲近环境的。

在绿色经济中，环境资源是决定经济发展、完善价值链、带来稳定和长期繁荣的重要因素。环境保护、自然资源的可持续管理和利用、应对气候变化被视为绿色经济的关键问题。国家和私营部门着重优先投资于确保减少污染和碳排放目标的经济活动、基础设施和工程；提高资源和能源的使用效率；防止生物多样性丧失和生态系统服务衰减。

在第26届联合国气候变化大会（COP26）上强烈宣布到 2050 年实现净零排放，表明了越南对解决气候、环境、生态系统退化等全球严峻挑战的决心和政治承诺，以实现健康地球的目标；同时，乘势而上，将越南走上“绿化”道路，实现到2045年成为高收入发达国家的目标。

循环经济需企业、客户、供应商和价值链中其他参与者的联手。根据2021年越南能源展望报告，越南拥有丰富的太阳能和的风能资源，是该地区绿色转型潜力最大的国家，有望成为东南亚地区的可再生能源中心。

在越南，发展绿色和循环经济的趋势出现不久，但凭借后者的优势，越南完全可以发展全面的绿色经济，走向可持续发展，实现协调经济增长、保障社会安全、环境保护的目标。这被视为可持续经济发展的机会，为国家和企业带来诸多好处并提高人民的生活质量。

据世界银行统计，越南在全球可再生能源投资十大国家中排名第8位，总投资额达74亿美元。

文/越南画报 图/越通社 资料 译/武容

