双塔——归仁占婆文化烙印

12/06/2024

来到平定省归仁市，游客不仅可以探索美丽的海滩、雄伟的名胜古迹，还可以瞻仰拥有近千年历史的古老占婆塔。其中，双塔是典型的建筑作品之一，吸引着大量游客前来参观和探索。

双塔位于归仁市中心宽达6000平米的场院，是游客参观的理想之地。这是平定省现存的八个占婆塔群之一，也是具有浓厚宗教色彩的占婆文化建筑遗迹之一。

据双塔遗迹管理处收藏的资料，双塔还有另外一个名称，叫做兴盛塔，年代可追溯到十二世纪末至十三世纪初。这是古代占婆王国的宗教建筑，占婆语称为卡兰，即陵墓，是国王建来供奉神灵的。这些神灵或将是湿婆神、象身人头神或诸佛，取决于每个国王的信仰。由于古代占婆国王权和神权合一，因此许多塔也供奉占婆国王。

遗迹群由两座塔组成，大塔高约25米，小塔高23米，两塔正门都朝南。建塔的材质是烧砖，用一种特殊的粘合剂砌得紧密无缝，这是占婆人特有的建材，至今人们仍无法解密。

大塔形状比较对称，主体和塔顶经过精心处理，建筑布局更加紧凑，两边装饰对称花纹，21个精雕细琢的舞女围绕塔顶，栩栩如生。塔顶和塔身之间是禅坐僧侣雕像，两边是对称的大象。占族人的细致会让你觉得这真的充满了浓厚的民族文化特色。

小塔的结构与大塔相似，但塔顶装饰的不是舞女像，而是 13 只鹿的雕像，形状各异，活灵活现。

如今，双塔越来越吸引国内外游客，不仅是因为占婆人独特、精湛的建筑，而且还给游客留下独特的文化印象。占婆姑娘的舞蹈已经得到复原，更令游客大饱眼福。

双塔旅游信息： + 成人门票价格为：2万VND/票； 1.2米以下儿童免费入场。 + 开门时间：每周全天 07:00 至 18:00