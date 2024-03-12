卢西恩热衷利用AR技术创作手工艺品

12/03/2024

卢西恩·罗德里格斯·洛弗尔（Lucian Rodriguez Lovell）目前是越南皇家墨尔本理工大学的博士生和设计系讲师。在当代创意领域，他的研究围绕着混合现实游戏、实验性数字体验设计和从物理到3D的视觉处理工作流程。他利用现代技术制作灯笼、粽子等越南传统手工艺品或探索越南历史的游戏。

卢西恩是澳大利亚RMIT大学的扩展现实（XR）（包括虚拟现实、增强现实和混合现实）研发人员，来越攻读博士学位期间他参加了许多社区活动，利用XR技术设计以传播越南手工艺品之美。近日，他参加2023年题为“未来遗产：创意智慧及其对越南未来遗产的影响”创意设计节，他指导越南年轻人利用AR技术制作灯笼，传达“通过未来的实践保护过去”的信息。

作为一名经验丰富的设计师，他萌发了利用数字技术保护越南文化习俗的新想法，比如将手工方法和3D数字技术相结合装饰灯笼，通过AR系统创造出一些简单的灯笼游戏。

他与裴琼如设计师携手致力于通过AR技术保护越南非物质文化遗产，他们指导河内年轻人利用AR技术制作灯笼并展示其成品。

为了带来独特的体验，他使用AR技术以创意方式将饼盒和灯笼变成讲故事的道具。借此，简单的民间故事披上了现代而传统的新衣。

在他的指导下，河内年轻人按照自己的感受在灯笼画出了鱼儿、兔子、阿贵、嫦娥、水牛、月亮等，产品在现实生活中移动，变得栩栩如生，生动逼真。

越南粽子也借助虚拟技术充满浓郁的传统春节气息。

他分享：“越南是拥有许多传统工艺品的国家。目前，利用AR技术进行创意设计是一种趋势，旨在为观众带来多样化的虚拟现实体验。掌握这项技术，越南年轻人在世界以及越南的创意领域中会有更好的就业机会”。

文/越南画报 银河 图/清江 译/武蓉