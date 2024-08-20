南部“玉岛”

20/08/2024

富国岛是越南首个唯一的海洋城市级行政单位。富国市隶属坚江省，由22个大小岛屿组成的群岛，总面积573平方公里，其中，最大的是富国岛，面积567平方公里。

在地图上，富国岛形似一条巨大鲸鱼，头部朝北。许多游客踏上越南这座最大岛游览观光，无不称赞这是南部海域靓丽耀眼的“美人鱼”。

富国岛拥有波光粼粼的蓝色大海、白色沙滩、金色阳光和延伸到大海的原始森林，一年四季，波浪拍打海滩，发出美妙的乐声。造化赋予她很多秀美绝伦的原始海滩，如长滩，星滩等。这些海滩美景配上富国国家公园蕴藏的丰富多样奥秘生态系统引人好奇，流连忘返。

富国岛不仅吸引国内外游客，也吸引了许多企业来投资旅游业。例如Vingroup、太阳世界、BIMgroup、CEOgroup、MIKgroup、Milltol等国内外大集团。在这里的投资有Vinpearl Land、太阳世界菠萝岛自然公园、Vinpearl Safari、富国岛赌场、安泰-菠萝岛缆车等高档豪华酒店、旅游度假村和娱乐项目。



文化传统、传统行业，尤其是渔业，也是吸引游客的磁石。该岛著名的鱼露和胡椒品牌在国内外享有盛誉，游客可以参观独特的木桶腌制鱼露厂家和胡椒种植园等。

来到富国岛，游客还有机会看到每天清晨安泰渔港渔船满载而归的景象。政府投资了近1500亿越盾来建设安泰港，现在货物年吞吐量达到50万至70万吨，旅客年吞吐量约为36万人次，大大提升了富国岛渔业物流服务中心的作用，促进了富国岛的经济发展。

南游群岛隶属坚江省坚海县，曾被选为越南最美十岛之一，位于富国岛市东南部，面积约1054公顷，包括21个大小岛屿，其中的11个有人居住。近年来，这个美丽的原始群岛广为人知。每个岛都有离奇的传说，吸引好奇的游客前来探索。

原始而迷人的南游拥有蓝色的大海、白色的沙滩、金色的阳光、奇特的珊瑚、五颜六色的鱼群和珍馐美味的海产，被喻为南部海域微型版下龙湾，为游客带来有趣的体验。



与富国岛不同的是，来到南游，游客可以与岛上居民同吃同住，并由渔民亲自“导游”，一起体验和探索海岛生活，领略名副其实的海洋生态旅游。南游还有非常原始的海滩，例如：门树滩、御滩、井滩、大礁、谋礁、翁礁等，著名旅游网站The Culture Trip曾这样评价门树滩：“除了称之为天堂，我们不知道该怎么称呼了！”。

探索南游岛，游客还有机会体验各种体育娱乐项目，例如：登山、浮潜观赏珊瑚、钓鱼、享用美味的海鲜，甚至在拥有数十年历史的渔村体验渔民生活。

昆岛六善豪华度假村的风格贴近大自然。本报记者 黎明 摄

一排排榄仁树犹如“活生生的见证人”，见证了昆岛从法属时期和抗美时期“人间地狱”到今天“旅游天堂”的过程。本报记者 宝鸳 摄



昆岛是巴地-头顿省的一个群岛，由16个大小岛屿组成，总面积76平方公里，其中最大的是昆岛，面积51.52平方公里。

澳大利亚的《孤独星球》和美国的《旅游与休闲》两家著名旅游杂志曾把昆岛称为地球上“最神秘”和“最迷人”的岛屿并评论道：“自1975年至今，昆岛经历了令人瞩目的蜕变，从‘人间地狱’变成了‘旅游天堂’，保住了现今所见的独特海洋生态系统”。

1975年以前，在法属时期和越南共和政权统治时期，昆岛被喻为“人间地狱”，因为这里拥有世界上最严酷的监狱，用于囚禁和严刑拷打越南爱国人士和革命家。

今天，踏上昆岛，游客可以体会到越南那段英勇而悲壮的革命历史。从1862到1975年一百余年中，历经漫长的抗法抗美两场战争，大约有2万名越南爱国人士在这里被囚禁处死，当真相公之于众时，这个“人间地狱”顿时震惊了全世界。



七角岛是昆岛群岛 16 个岛屿中的第二大岛，位于昆山岛以东，她就像昆岛浩瀚大海和天空中的绿洲，整个岛屿被热带森林覆盖。本报记者 毕山 摄

1975年越南完全解放后，昆岛逐渐翻身，变为集旅游、文化、信仰和历史于一体的颇具魅力的旅游目的地。今日昆岛拥有多项著名的旅游活动，包括参观昆岛监狱、在行杨烈士陵园进香、游泳、潜水赏珊瑚、漫步于森林和看海龟产卵等。

昆岛拥有许多吸引游客的海滩。本报记者 毕山摄

每年都有成千上万的游客来昆岛旅游、度假，在原始而又美丽的海滩上放松休闲，欣赏海天一色的美景。这里拥有美丽的罕见自然景观，独特的文化和历史，从曾经的“人间地狱”变成了现在最迷人的岛屿，让游客来了不想走，走了还想来。