南部屋脊黑婆山

16/10/2022

黑婆山海拔986米，素有“南部屋脊”之称，是西宁省的标志。自2020年初，太阳集团旗下的太阳世界黑婆山度假区缆车系统投入运营以来，此地吸引了众多游客前来欣赏美景和古香古色的寺庙群。

周末的一天，我们来到黑婆山，准备乘坐缆车参观，但见游人如织，其中不少人来自柬埔寨，因为从西宁木排口岸到黑婆山很近，仅有40公里。

缆车系统设有两条索道，云山线将游客从山脚送到山顶，全长1847米。坐在缆车上可欣赏下面绿树成荫的黑婆山谷全景，放眼眺望整个宁静的西宁市。如果清晨，还可看到山顶上漂浮不定的朵朵白云，营造出极为美丽的景色。

2020年1月，吉尼斯世界纪录承认太阳世界黑婆山度假区缆车系统的黑婆山站是“世界上最大缆车站”，总面积达10959平方米。

大多数游客踏上黑婆山顶的第一活动就是来到海拔986米的标志碑拍照，瞻仰72米高的精雕细刻西普陀山佛像，由170多吨紫铜铸成，被亚洲纪录组织列为“亚洲山顶上最高铜佛像”。

此外，车站区、佛教艺术馆以及黑婆山顶凉爽清新空气和自然风光也是吸引游客前来探索的亮点。

另一条名为杭寺的缆车线，共有78个车厢，全长约1246米，送游客参观黑婆山上的信仰文化综合体——寺庙群。从车厢游客可将寺庙群饱览无余，其中有许多历史悠久、古香古色、建筑别致的寺庙，如灵山仙石寺（婆寺）、灵山龙州（杭寺）、灵山福中（中寺）、观音寺、金光洞等。另一条名为杭寺的缆车线，共有78个车厢，全长约1246米，送游客参观黑婆山上的信仰文化综合体——寺庙群。从车厢游客可将寺庙群饱览无余，其中有许多历史悠久、古香古色、建筑别致的寺庙，如灵山仙石寺（婆寺）、灵山龙州（杭寺）、灵山福中（中寺）、观音寺、金光洞等。