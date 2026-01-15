南方热闹的年宵花市场

15/01/2026

每逢春节，以鲜花盆景装点生活空间早已成为越南人的文化美俗，寄托着对团圆、吉祥和新岁安康的祈愿。顺应这一节奏，南方各省市的年花种植业进入高峰期，随着 2026 年丙午春节的临近，处处洋溢着忙碌而喜悦的劳动气息。



南方著名年花之乡

南方拥有许多历史悠久的花卉种植村和盆景园。其中，逾百年历史的同塔省沙沥花村被视为九龙江三角洲地区最大的年花产区。每逢岁末，各花农都忙于照料、调控花期，以便及时供应年宵花市场。

Làng hoa Sa Đéc được ví như “xứ sở ngàn hoa” của phương Nam, có lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm.

Ảnh: Kim Cương

Làng hoa Sa Đéc trồng đa dạng chủng loại hoa, cây kiểng theo từng mùa trong năm. Ảnh: Kim Cương

第二届沙沥花卉盆景节于2025年12月27日至2026年1月4日举行，恰逢2026年春节备货高峰，更使得花卉盆景的消费需求大幅增长。节前，多家花农与合作社已主动扩大生产面积，准备了数十万盆花卉以服务活动和春节市场。除以缅栀花盆景为代表的传统“名片”外，色彩和造型新颖的新品种菊花、向日葵也继续受到市场的青睐。 沙沥以万寿菊、陶菊、非洲菊、矮牵牛、剑兰、向日葵等多种短期花卉以及数十种玫瑰花而闻名，同时满足商业和旅游需求，不仅是年花供应地，还成为春天游客熟悉的参观景点。





Những vườn cúc mâm xôi – loại hoa đặc trưng của làng hoa Sa Đéc - khoe sắc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Kim Cương

除沙沥之外，南方还有许多其他大型花卉基地，如以艺术造型盆景著称的永隆省盖门花村；拥有百余年历史的芹苴市泰日花村；专种万寿菊、向日葵的胡志明市新东协坊新巴花区，以及为城市市场供应金梅、兰花和盆景的古芝等地。



春节——胡志明市旅游特色



胡志明市是南方乃至全国最大的花卉消费市场，也是春花旅游的城市。每到春节前夕，园莱坊胡氏纪花市、平东坊平东码头春花市等集散地昼夜繁忙，不仅服务于买卖交易，还吸引大量市民和游客前来参观拍照。

Toàn cảnh bến Bình Đông nhìn từ trên cao, điểm nhấn chợ hoa Tết của Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Kim Cương

Hầu hết ghe thuyền chở hoa, cây kiểng về bến Bình Đông đều xuất phát từ các tỉnh miền Tây. Ảnh: Kim Cương

尤其是平东码头春花市，其“岸上船下”交易方式已成为城市独特的文化景观。上百艘来自西部省份、满载年花的船只陆续靠岸，勾勒出生动画面，在现代都市中心再现南部水乡风貌。

此外，胡志明市还举办了许多带有独特印记的春游空间和活动，如骚坛迎春花会、9·23 公园花市、阮惠花街等。各处景观和陈列主题均布置精心，并结合舞狮、才子弹唱、街头艺术表演等传统文化活动，为新年伊始营造独特的节庆氛围。

Sắc hoa rực rỡ phủ kín tuyến đường Bình Đông, báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Ảnh: Lê Linh