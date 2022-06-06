南会安Vinpearl度假村——越南中部的旅游天堂

距会安古镇仅约15公里的南会安Vinpearl度假村是休闲娱乐“一体式”的旅游天堂，游客有机会体验独特而富有吸引力的丰富多彩活动，满足“疫情后”重访中部地区之情趣。

1.五星级南会安Vinpearl Resort & Golf位于原始的平明海滩，建筑呈巨帆状，是南会安令人印象深刻的休闲娱乐旅游群的组分。游客可以入住美丽的朝海别墅，沉浸在大自然的美景中，在宽达2300平米的大型扇贝形无极泳池畅游，品尝当地美味菜肴和顶级师傅调制的鸡尾酒。高尔夫球爱好者不能错过在高度4至11米美丽沙丘的18洞高尔夫球场的新体验。

2. 南会安Vinpearl Resort & Golf旁边是适合各年龄段的VinWonders 娱乐中心。这是面积为63000平米的娱乐度假综合体，分为六区：海港区、河川动物保护园区、水上乐园区、民间文化岛区、户外冒险游戏区和室内游戏区等。游客可以探索具有东西文化色彩的独特建筑空间，参观传统手艺村并亲手制作精美的工艺品，品尝美味佳肴，观看顶级艺术表演和影片，在现代水上乐园游玩。

3. 南会安VinWonders娱乐中心建有河川动物保护园（River Safari）——越南首座岛上最大半野生动物保护园，宽达数百公顷，游客可在模拟传奇亚马逊风光的河上乘船欣赏天鹅、火烈鸟、袋鼠、羚羊、大象、狮子、太阳熊和孟加拉虎等多种珍稀鸟兽。

为了跟上旅游全面开放进程，南会安Vinpearl度假村开展了题为《归来之夜》的三合一活动：传统文化秀、乡村集市美食、野外自然生活体验。Vinpearl还加强同越南、越捷、越竹等航空公司的合作，建立度假、航空、服务、旅行一条龙“联盟”，提供包机、国际、国内商务直航服务，将游客送到包括富联在内的越南著名旅游景点。同时开展飞机、度假、娱乐套餐服务，为游客从开始到结束的旅行全程提供方便。

文/清和 图/清和 黄河 毕山 & Vinpearl资料

