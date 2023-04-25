升龙皇宫宝物展

25/04/2023

最近，河内升龙遗产保护中心与京城研究院联合举行“升龙皇宫宝物”展览会，向观众推介自2002年至今在升龙皇城出土的最有代表性文物。

河内升龙皇城经过越南多个朝代建设、重修或复建，具有多样性文化价值，是亚洲博大文化的交汇地。历经起落浮沉的历史变故，升龙皇城遭到时光的侵蚀和战争的摧残，几乎变成一片废墟。

从2002年至今，在遗址地面进行多次考古发掘，发现了宫殿楼阁基地和地下无数珍贵文物，包括陶瓷器、金属器、木器、玻璃器等。这是越南千年辉煌灿烂历史的真实生动证据。其中最重要的是由升龙官窑专为皇家官僚制作的高档陶瓷器和金属器，比如享誉国宝的描绘龙纹和“官”字的超薄白瓷碗，展现升龙官窑工匠的精湛娴熟技艺。

展览会分为三区：李-陈区，黎初-莫-黎中兴区，首展文物区。展品中最突出的是宫廷日常生活乃至御宴所用的典型而独特的陶瓷器。展会应用投影机将李朝宫殿图投射在墙上供观众赏览。尤其是首次应用3D mapping投影技术，尽显文物的独特图案，让观众感受到升龙皇宫御用陶瓷的精美绝伦。



应用3D mapping投影技术尽显文物的独特图案。本报记者 功达 摄

河内升龙皇城中心是昔日升龙京都禁城和皇城的残余部分。升龙是大越国最大、最重要的京都，建于1010年，存续至1789年，是李（1010-1225）、陈（1225-1400）、黎初（1427-1527）、莫（1527-1597）、黎中兴（1597-1789）等朝代皇帝的权力中心。

文/越南画报 草薇 图/功达 译/何芳

