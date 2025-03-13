北部手工艺村：从传统走向现代

13/03/2025

北部平原地区手工艺村的文化底蕴深厚，其形成与发展贯穿于越南民族历史的长河之中。范昆山博士在《越南传统手工艺村》一书中写道：“手工艺村是古代的一个行政单位，是人口密集、组织有序、风俗各异的地方。其稳固的基础在于集体劳动、经济发展及民族与地方特色的保护并举”。

北部传统手工艺村源远流长‌，许多村庄历经数百年传承至今。每个手工艺村通常都以一种或多种传统手工艺闻名，如制陶、刺绣、藤竹编织、斗笠制作、造纸等。每种手工艺都蕴含着独特的历史渊源和制作秘诀，世代相传。

河内山同村以传统木雕技艺闻名，专门制作佛像和祭祀用品，广受北部各省推崇。本报记者 清江 摄

时光荏苒，尽管若干手工艺村已销声匿迹，但北部地区仍保留着许多充满古老文化气息的手工艺村。其中包括被誉为古代升龙“四大支柱”的四个著名手工艺村：“安泰丝光布，八场陶瓷器，定功金银工，五舍铸铜业”。

河内骄骑村形成于十四世纪，专门制作佛像、牌匾楹联及贴金漆画。本报记者 庆龙 摄

伍舍铸铜、定功金银、富荣藤竹编织、石舍竹蜻蜓、钟村斗笠、下泰漆器、彰山扇子、陶蜀水上木偶、西就花卉、橘洞刺绣等手工艺村早已享誉全国。其中，万福丝绸、八场陶瓷、米池扁米等产品已成为越南国家认证品牌。

除了升龙-河内外，南定自古以来也享有“百业之乡”之美誉。南定拥有数百个历史悠久的传统手工艺村，如意安县的宋舍铸铜村、罗川木雕村、吉藤漆器村；务本县的永豪藤竹编织村；南直县的位溪盆景村、盘石水上木偶村、甲一头巾村；直宁县的古质缫丝村、巨储织布村等。

在这些手工艺村中，一代又一代的工匠们日以继夜地辛勤劳作，将祖辈传承下来的精湛技艺发扬光大，并将这份对手工艺的热爱和执着传递给下一代。

河内峰舍织布村已广泛配置机械设备，提高生产效率。本报记者 功达 摄



如今，北部地区手工艺村正积极融入市场经济，并在生产中应用科技和发展旅游业方面取得了突破性进展。

举个例子，河内市嘉林县的八场陶瓷村迅速应用先进技术，改进生产工艺和产品设计，提升产品质量，以适应不断变化的市场需求。



河内缘泰村利用数控机床切割纹饰。本报记者 庆龙 摄 通过图形设计制作灯笼，营造中秋节氛围，引发越南人的怀旧情感。本报记者 庆龙 摄 在电商平台上销售陶瓷产品的卖家陈杨贵介绍说，经过四年在线上运营，仅在脸书平台上，八场陶瓷产品就已触达了消费者800 万名。电子商务的蓬勃发展，让八场陶瓷品牌影响力不断扩大，许多外省的批发商通过网站和脸书等社交媒体了解并采购八场陶瓷的新产品。

作为八场陶瓷业发展的领军企业之一，光明陶瓷有限责任公司经理何氏荣女士表示：“公司在八场和广宁省东潮市设有两家工厂，目前公司 90% 以上的陶瓷产品出口全球 20 多个国家和地区，不仅提升了公司的业绩，也向国际友人传播了越南文化的特色”。

在革新生产、开拓市场的“竞争”中，河内市常信县的下泰漆器村也积极创新销售模式和方法，尤其是应用数字技术，实现了从管理到生产和销售的数字化转型。在购置现代化生产设备的同时，许多家庭还利用社交网络和电商平台拓展市场。

河内保明藤竹编织村吸引彰美县内众多劳动力。本报记者 越强 摄

来到“百业之乡” 的南定，海后县海明乡的平明镶嵌木制家具传统手工艺村大胆引进了数控钻孔机、数控美术雕刻机等现代自动化设备，极大地提升了工匠的精湛技艺和创新思维，创造出外观精美、种类丰富的产品，如柜子、桌椅、画作、雕像、博古架、矮坐榻、长榻和祭祀用品等。

大胆应用科技于生产，帮助平明木制品村的品牌在市场上站稳了脚跟，旨在推动当地经济发展，提高村民的收入水平。

另外，意安县林镇的宋舍铸铜村，从最初只生产盆、锅、香炉等小型家用和祭祀用品，如今通过配备现代科技和机器，尤其是3D、4D技术，使得工匠们能够生产出更加精致和复杂的铜制品，如佛像、名人像、民族领袖像、铜钟和风水用品等。