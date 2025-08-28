加强文化领域的国际融合

近年来，越南对外文化活动取得了诸多重要成就，为发挥越南在地区乃至世界的全面对外力量做出了贡献。2025年1月24日，政治局颁发了关于“新形势下国际融入”的第59-NQ/TW号决议，将其视为越南迈入新纪元的四大支柱之一，其中明确提出要加快推进文化领域的国际融合，旨在为越南全面融入世界进程开启新的发展阶段。

在当前的发展趋势下，发挥文化“软实力”的优势已成为许多国家实现可持续发展、提升国际地位和作用的重要战略。苏林总书记指出，第59号决议把握住了时代力量的脉搏，提出一系列具有革命性、突破性、民族性、科学性和时代性的观点，标志着越南融入国际进程的历史转折点。

正如已故总书记阮富仲所肯定的，外交部门发挥了先锋作用，全面、同步、有效地开展了各项对外活动，“取得了许多具有历史意义的重要结果和成就，成为国家近年来整体成就中一个令人印象深刻的亮点，为巩固有利于发展的外部格局、提升国家地位做出了贡献”；助力推越共十三大决议胜利落实。

这是政府副总理兼外交部长裴青山在纪念越南外交部成立80周年（1945年8月28日至2025年8月28日）时作出的肯定。根据《至2030年外交战略》，越南将继续实施各项大型对外文化项目，以传递国家形象，展现一个文明、安全、美丽、文化独特、传统深厚、充满活力、人民友善好客的越南；一个值得信赖的生活、学习、旅游和投资的目的地。同时，还推动在各地举办涉外文化活动，助力打造地方及行业品牌。

大力开展支持海外越侨的文化项目，帮助他们维护越南语、弘扬民族文化精髓和优良传统；推动将越南语纳入越侨聚居地区的教育体系；每年举行越南语推崇日、夏令营、文化日、文化周、全球越南青年知识分子论坛等多样活动，鼓励越侨尤其是年轻一代开展交流、学习和传承越南语。

与此同时，还需进一步加强越南在国际权威文化活动中的参与度，积极争取主办区域及国际性的文化、体育、旅游、科学、教育、卫生等活动；加大投入研发富有特色的文化产品；注重向海外出版和推广具有价值和高质量的艺术作品；推动越南各民族的语言、风土人情、传统节日、服饰、名胜古迹、传统手工艺村以及电影、音乐、美术、摄影、建筑等领域的作品走出国门。

在世界形势风云变幻、复杂多变的背景下，越南正迈入民族崛起的新纪元，开辟了许多新机遇但也给对外文化和外交工作带来了革新的重任，旨在有效发挥各种资源以促进文化发展，为国家建设、捍卫与发展事业做出贡献。

文/越南画报 图/越通社