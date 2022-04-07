决心摆脱EC的黄牌警告

多年来 ，渔业是重要的经济部门之一，为越南的经济社会发展的贡献率很大。然而，渔业资源管理仍存在诸多缺陷和不足、不可持续发展、不符合渔业管理的法律规定。

欧洲委员会（EC）于2017年10月23日对不报告和不管制的渔业捕捞行为的进入欧洲市场的越南水产品发出“黄牌”警告。

在政府和各部门、行业和28个沿海省市的努力决心下，经过5年多后，遏制、防止和打击非法、不报告和不管制的渔业捕捞行为获得重要结果，如渔业法律制度逐步完善、与往年相比渔船在外国海域非法捕鱼案件下降。

被誉为金枪鱼捕捞“首府”的富安省每年产量达5000吨，进军欧洲、美国、日本等市场。越通社记者 范强 摄

为了解除IUU“黄牌警告”，水产总局建议农业与农村发展部指导各地严格整顿海产品捕捞认证签发流程，立即纠正错误，不让影响海产品对欧洲的出口活动。全国28个省份中有16个省份进行海产品原产地认证，集中于中部以南、南部以东和南部以西省份。

越南水产总局局长陈廷伦表示，农业与农村发展部与水产总局共开展了10次检查活动，要求各地严厉打击非法捕鱼行为。经检查，尤其是自政府总理有关会议召开后，各地政府部门和人民群众对打击非法捕鱼的意识逐步提高，渔民已经形成了提交捕捞记录的习惯。然而，违规捕捞行为仍旧存在。另外，高15米以上的渔船安装巡航监控设备数量达92%，以严格遵守法律规则。