关爱残疾人健康 不让任何人掉队

11/04/2025

108号中央军医院是越南在开展了肢体移植项目的领先医疗机构。本报记者 毕山 摄

残疾人肢体残疾，是指人体的状态或功能损伤，导致劳动、生活和学习困难的人。因此，残疾人的照料、康复和健康工作始终受到党和国家的关心。

根据越南统计总局近期调查结果显示，残疾人越来越受益于国家医疗援助计划和政策。具体而言，2023年残疾人享有免费医疗保险的比例为95.7%，高于非残疾人的92.5%。

近期，政府批准了《2021-2030年阶段残疾人援助计划》，其中包括残疾早期干预、功能康复和整形外科手术，以及为残疾人提供能够让他们过上靠近正常生活的辅助工具。

为残疾儿童进行的手术项目为数百万越南儿童带来了笑容和融入社会的机会。本报记者 功达 摄

多年来，在中央儿童医院经常组织的残疾人诊疗项目，如唇腭裂手术、先天性上睑下垂手术、心血管疾病筛查等。

108号中央军医院开展了人工膝关节置换、肢体移植等项目。迄今为止，该医院已为1000多名患者免费实施了人工膝关节置换手术，帮助许多残疾人过上了更好的生活。甚至许多患有复杂疾病的残疾人，如导致数十年无法行走的强直性脊柱炎患者通过人道手术项目也改变了生活。

唇腭裂术后，患儿将接受医生指导进行术后康复。本报记者 功达 摄

目前，越南已在全国各地医院开展了残疾人人道援助项目。许多机关、团体、组织、个人、企业等共同帮助残疾人，为降低残疾率、逐步提升残疾人生活质量做出贡献。

典型的是，在15年来，由越南军队电信工业集团Viettel与越南电视台旗下越南爱心基金会联合开展的“守护童心”项目，已组织了98次筛查活动，为近16万名儿童进行了检查；筹集了超过2100亿越盾，用于实施手术，治愈了近7000名患有先天性心脏病的儿童。

中央儿童医院听力与语言康复中心为术后唇腭裂患儿进行语言治疗。本报记者 功达 摄

除了残疾人诊疗工作外，越南还有许多生产残疾人康复设备的模式。其中最令人印象深刻的是黎成都医生的人工肢体设备制造基地。2004年，他在河内成立了残疾人矫形器咨询援助中心。迄今为止，他已制作了数千个人工肢体，免费为残疾人提供。



在中央儿童医院举行的“希望课堂”上，无论是重症患儿还是自闭症患儿都能得到老师们的帮助，弥补精神上的缺失。本报记者 功达 摄

除了残疾人健康照护工作外，越南还展开了多项切实政策，同时呼吁国际、企业和社会组织共同努力，为残疾人创造就业机会，鼓励并赋权残疾人企业家。

许多为残疾人开设的职业培训中心。本报记者 毕山 摄

为残疾人创造符合其能力、稳定的就业机会，是帮助他们更好地融入社会、实现独立生活的重要途径之一。

名为“零碎艺术”（VUN ART）社会企业创造者黎越强先生分享：“劳动是帮助残疾人融入社区的神奇良药”。他的企业是越南为残疾人创造可持续生计的典范之一。





河内一家为残疾人提供缝纫培训的机构。本报记者 功达 摄

目前，该企业正在为40名员工提供职业培训和薪酬，他们都享有100%的社会保险。主要产品包括绘画、布袋和纪念礼品。这里的残疾人员工已将“VUN ART”视为他们重生的家园。

“触碰绿色”企业副经理阮垂芝女士创办了一家手工制作工坊，拥有约30名残疾工人。尽管患有先天性脑瘫，但她还是克服了命运，努力学习并创业。目前，“触碰绿色”已开设一家店铺，销售再生产品，并通过在线渠道或参加多个越南商品博览会进行销售。通过这些钥匙扣、布袋、发绳、玩具和纪念品等精美优质产品，人们会有更加了解和更深刻地感受到残疾人对社会作出的努力和创造力。

一家人正在高兴地欣赏他们在河内举办的残疾人集体婚礼上的婚妙照。本报记者 功达 摄

除了为残疾人创造就业机会外，越南还为他们不断改善精神生活。其中包括为残疾人提供游乐场所、文化艺术培训班、生活技能培训课程，让他们能够发挥其天赋和生活感知能力。例如Seed中心、越南听障儿童家长协会、河内高科技职业大专学校、明光特殊学校、为了明天中心、毅力生活中心、盲人协会、越南残疾人联合会等机构都在不断丰富培训类型，其中重点关注精神文化娱乐场所，以帮助残疾人更加自信、在生活中获得真正的快乐，为实现人生价值而奋斗。

文/越南画报 碧云 图/毕山 功达 通善 资料 译/何芳

