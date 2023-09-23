关爱弱势群体的屈秋红博士

23/09/2023

社会发展研究院（ISDS）的屈秋红博士和同事们构建了一系列改变人们对弱势群体的态度和行为指南。越南立法机构在制定《艾滋病防治法》和《残疾人法》过程中参考了这些指南。

总部设在河内的社会发展研究院（ISDS）创始人兼院长屈秋红博士。本报记者 庆龙 摄

自2002年成立以来，ISDS已对社会弱势群体开展了多项研究，并同其他研究机构协助越南政府在真实证据、针对不同社会群体的脆弱性、确保包容性的基础上健全和制定社会政策。ISDS不仅出于科学目的进行社会研究，还积极利用研究成果服务于发展社会和提高社会意识。

2004年，在研究对艾滋病患者的偏见和歧视状况后，ISDS推出了“了解和减少对艾滋病患者的偏见和歧视指南”。

之后，根据实际研究，ISDS 先后推出一系列其他指南，帮助人们改变对吸毒者、卖淫者、残疾人等弱势群体的看法和歧视。这些指南卓有成效，引导弱势群体的思维和行为发生具体变化，从思想上的善意愿望转变为现实中的积极行动。

“对于艾滋病患者来说，如果受人歧视，他们会暗地里做些不便公开的行为，因此安全就难以保障。同样，LGBT人群如果遭到社会歧视，他们也无法获得平等的学习和工作机会，一直生活在自卑之中，不求上进。无意间，社会就不能利用他们的才能和贡献”，屈博士强调。

2006年和2010年，《艾滋病防治法》和《残疾人法》分别出台生效，这对弱势群体和屈博士及其同事是个振奋人心的消息。她说：“当知道我们的研究成果被立法机构参考时，我和同事们很高兴，给我们增添了正能量”。

她认为，从现在开始，每个人都要积极行动，同政府一起兑现越南不让任何人掉队的承诺。

文/越南画报 草薇 图/庆龙 & 资料 译/武蓉