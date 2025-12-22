六头江军阵庙会中再现的“东阿豪气”

每年秋季，海防市陈兴道坊劫泊庙前的历史名河——六头江又鼓声激荡、旌旗漫天。在这热烈的气氛中，六头江军阵庙会庄严地举行。该庙会生动再现了陈朝（1225-1400）军民保家卫国的英雄气概，吸引众多民众与游客前来参加，缅怀陈兴道圣王的伟大功绩。

在六头江军阵庙会中再现的“东阿豪气”。本报记者 越强 摄

六头江军阵庙会不仅是一项传统祭祀仪式，更是一场精心编排的历史实景演出，旨在弘扬爱国精神、传承民族文化。这是纪念兴道大王陈国俊的重要仪式，也是劫泊庙祭祀活动中最独特、最具代表性的仪式。

庙会如同陈朝昔日的军阵、阅兵的缩影，再现“东阿豪气”的雄浑力量。今年活动规模继续扩大，约5000 人参与，包括当地居民、广宁省云江、东潮和海防市建安的水乡民众，以及专业艺术表演团队。整场水上仪式分为三个主题段落，通过岸上与水上相互配合的方式呈现：

第一部分是《东阿豪气》，再现陈朝备战抗敌的场景。江上，彩饰华丽的战船乘风破浪，岸上，舞狮、舞龙及传统武术表演交织上演，唤起人们对昔日军民操练、准备战斗的记忆。

在岸上的文艺表演场景。 本报记者 越强 摄

出兵仪式再现的兴道大王陈国俊形象。本报记者 越强 摄

第二部分是《六头江雄风》，该主题展现六头江上著名的水战场景，以及陈朝抵御蒙-元侵略者的辉煌胜利。战船在主礼台前交错推进，战鼓雷动，再现古战场紧张而壮烈的氛围。

第三部分是《凯旋之歌》，向被尊为“越南海军之祖”的国公节制陈国俊致敬。场景以热烈的胜利气氛收尾，重现陈朝辉煌战功，激励当代人民继续为建国卫国事业作出贡献。