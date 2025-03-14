公房 —— 广南省戈都族人的神圣之屋

14/03/2025

公房是广南省山区戈都族人在文化社会和精神生活中不可或缺的神圣之屋，不仅拥有独一无二的建筑风格，而且还是重要的社区活动场所，锣钲节、社区跳舞、“里” 越南民间演唱活动以及村老商议重要事务时都在此地举行。

公房是广南省山区戈都族人的神圣之屋。本报记者 清和 摄

公房是独特的建筑工程，体现戈都族人的文化、风俗习惯。本报记者 清和 摄

对于戈都族人，公房是当地居民的公共活动场所，是重要的文化象征，是独特的建筑工程，在他们生活中扮演着重要的角色。据戈都族长老，无论富裕还是贫穷，每个戈都族村寨都有公房。公房被视为神圣之地，是神灵、祖先的居所。未婚的年轻男子和老人可以在这里居住。妇女和未婚女子则不得入内。在此，大家互帮互助，共同为社区的发展贡献力量。

走进戈都族人村，首先映入眼帘的是坐落在村寨中心的公房。公房主要分为三种：在低山区的圆锥形公房（Đuôn），中山区的双圆锥形公房（Chờri Mốc），高山区的木地板公房（Patăh）。除了村落的公房之外，每个家族也会有小公房。



公房周围的雕刻装饰。本报记者 清和 摄

公房周围的雕刻装饰。本报记者 清和 摄

戈都族人相信，公房寄托着祖先的灵魂。他们认为，保护好公房就是保护自己的灵魂，也保护戈都族人传统文化，让戈都族年轻一代了解并传承本民族物质和精神文化。