全国携手共筑“暖巢”，情暖万家

24/04/2025

政府总理范明政前往老街省保安县努村看望同胞。越通社记者 杨江 摄



近年来，在党的领导下，整个政治体系积极参与，民众、企业积极响应，国际友人鼎力相助，越南取得了举世瞩目的历史性成就。正如已故总书记阮富仲所言：“本着谦虚的态度，我们仍可断言：越南如今的基业、实力、地位和国际声望前所未有”。

从2000年至2023年，越南已为贫困和困境群众新建、修缮了170多万套“大团结”住房。然而，根据调查统计，仍有超过31.5万户贫困和近贫困户的住房未达到“三坚固”（坚固的地基、坚固的框架和墙体、坚固的屋顶）标准。

2024年9月10日早晨发生的山洪和泥石流冲走了老街省保安县福庆乡努村167户居民中的37户。图为山洪和泥石流发生后的第八天，军队力量仍在努村继续搜寻受害者。越通社记者 黄孝 摄

从2024年4月起，落实党的重大方针，越南政府总理在全国范围内发起“2025年全国携手消除临时房危房”竞赛运动。政府总理呼吁：“所有相关主体、每个人、每个组织都要基于自身的职能和职责，充分发挥能力、热情和责任感，积极主动、创造性地共同参与，形成广泛、务实、高效的运动，彻底消除临时房危房。”

北江省公安干部战士帮助消除临时房危房。越通社记者 名蓝 摄

除了国家、社会组织、企业等的支持外，贫困群众也应自强不息，地方社区比肩同行，发扬“助人为乐”、“有钱出钱，有力出力，各尽其力”，“相亲相爱”，“同志情谊、同胞之爱”，“相濡以沫”，“互相扶持”的精神，不等待、不依赖，积极主动。

据越南劳动荣军社会部统计，截至2025年2月，全国已有58个省市成立省级消除临时房危房指导委员会。河内、海防、广宁、永福、巴地头顿等5个地方因已无临时房危房而未成立。目前，全国范围内已帮助消除临时房危房10多万套，其中近6万套已落成，4万多套已开工。据各部委和地方政府的报告，响应该计划，中央“为贫困者基金”已筹集到约8000亿越南盾（约合人民币2.3亿元），用于支持消除临时房危房。



老街省保安县努村新建安置区的施工现场。越通社记者 洪宁 摄

老街省电力公司将国家电网接入努村安置区。图为供电前检查电力设备。越通社记者 洪宁 摄

其中，越南国防部已建成1.5万多套“战友之屋”和“大团结房”。全军官兵无畏艰险，积极参与抗灾救援，保护人民生命财产安全。

为了确保2025年成功实施该计划，还需完成20多万套房屋。政府总理要求各部委、机构和地方政府全面评估计划开展情况，坦诚分析不足之处，并提出重点、突破性、强有力的任务和措施，坚持“五个明确”原则：明确人员、明确任务、明确责任、明确时间、明确成果。

老街省保安县福庆乡努村的孩子们在新安置区快乐玩耍。越通社记者 洪宁 摄

2025年具有特别重要意义，是加速冲刺、决胜2021-2025年经济社会发展五年计划的关键一年。同时，也是越南一系列重大事件的年份，如纪念建党95周年、建国80周年、南方解放和国家统一50周年、胡志明主席诞辰135周年，以及迎接各级党代会和越共十四大的竞赛活动。政府总理希望并相信，在整个政治体系、企业界和民众的共同努力和齐心协力下，这一“消除临时房危房”的竞赛运动将在全社会广泛传播，取得圆满成功，真正实现“安居乐业”，促进国家繁荣富强，造福人民。

文/越南画报 图/越通社 译/武蓉