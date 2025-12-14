倮倮寨与琼山——2025年世界最佳旅游村

2025年10月17日，在中国湖州，联合国旅游组织（UN Tourism）正式将越南的宣光省倮倮寨和谅山省琼山两村列入2025年“世界最佳旅游村”名录。这一荣誉不仅是地方的自豪，也是国际社会对越南在保护本土文化与推动可持续旅游方面不懈努力的认可。两座村落虽相距遥远却共同完好地保存了传统建筑、风俗和生计方式，宛若两颗“翡翠宝石”，吸引着世界游客的目光。

坐落在祖国神圣北端——陇句旗台脚下的倮倮寨文化旅游村隶属宣光省陇句乡（原属河江省同文县陇句乡）犹如一幅绘在茫茫石林中的童话画卷。这里，大自然的壮美与倮倮族文化交相辉映，构筑出一个生动而迷人的生活空间。村内现有120余户居民，大多数为倮倮族，世代定居在此，他们已成为在严酷却充满诗意的生存环境中坚韧不拔、守护本色的象征。

以阴阳瓦屋顶、石墙周围以石篱墙的填墙房是倮倮寨文化旅游村的典型建筑。本报记者 越强 摄

倮倮寨最具特色的是独具匠心的填墙房。由熟土与黏土混合夯筑而成的厚墙不仅能抵御冬日的寒冷和夏日的酷暑，更呈现古香古色之美。屋顶铺设传统的阴阳瓦，在坚固的建筑基调上勾勒出柔美蜿蜒的线条。石墙巧妙地环绕在房屋周围，与石山景色和谐相融。

改造成民宿的填墙房为游客体验倮倮族生活提供了独特的建筑与文化空间。本报记者 黄河 摄

倮倮寨倮倮族服饰向游客介绍。本报记者 黄河 摄

倮倮寨村长辛移盖在与我们交谈时满怀自豪地说：“填墙房既是寓所，又是几代人的记忆。先辈倾尽心力建成它。如今做旅游，我们始终努力保留其原貌。游客来此，除了欣赏景色，还希望感受到房子和村落的灵魂与情感”。 除建筑外，倮倮族的非物质文化也丰富多彩。传统的土锦刺绣技艺仍被完整传承。土锦上的图案既是装饰，又承载着人们的故事、信仰与心愿。每一块土锦都是一件精湛的艺术品，彰显倮倮族人精细的手艺与独特的审美。 据宣光省统计数据，2025年前9个月，倮倮寨接待参观住宿游客约5万人次。本报记者 通善 摄 洗村节、祭祖仪式、祈雨节、跳树节等传统节日依旧定期举行，具有深厚的精神和社区意义。节日期间，全村齐聚举行古老仪式，载歌载舞，营造出热闹非凡、本色浓郁的氛围。铜鼓声、倮倮族芦笙声在山林间回荡，与民间舞蹈交织，成为动人心弦的文化交响曲。

越南倮倮寨倮倮族与中国云南倮倮族在文化交流日上举行拔河比赛。本报记者 越强 摄

经营民宿与文化体验服务的年轻倮倮族女子姚氏香分享道：“以前我们的生活很困难，自从发展旅游以后，村子变化大了。我们把旧房改造成干净舒适的民宿，却依然保留古韵。我们引导客人做点心、刺绣和跳舞。最重要的是旅游不仅带来收入，更让我们意识到本民族文化的价值，要守护给后代”。

倮倮寨和琼山的社区旅游模式以当地居民为核心。他们直接参与旅游活动，从提供住宿、餐饮服务到文化体验，确保旅游收益公平分配，并激发他们积极保护文化遗产的动力。

告别倮倮寨，我们来到谅山省北山乡（原属谅山省北山县北山乡）的琼山社区旅游村。

稻熟时节，坐落于谅山省北山山谷中的琼山社区文化旅游村宁静迷人。本报记者 黄河 摄

琼山村位于北山起义国家特别遗迹区和谅山全球地质公园核心区内，青翠稻田、巍峨石灰岩山脉与浓郁的岱依族文化交织，构成宁静而诗意的乡村景致。

琼山村田野上空的滑翔伞表演。本报记者 黄河 摄

踏进琼山村，最令人印象深刻的是岱依族传统的木质高脚屋。高脚屋通常上下两层，下层存放农具，上层居住。整栋房屋以木材搭建，屋顶覆盖阴阳瓦或棕叶，彰显温馨之美，与大自然融为一体。大多数高脚屋均面向山谷，迎风纳光，清新宜人。

终身与古老高脚屋相伴的岱依族老人杨公良说道：“高脚屋承载着岱依族的情义。下层宽敞，家人一起劳动、吃饭；上层是休息与私密空间。木香与炊烟混合，那就是家乡的味道。我们不想改变，只想留给子孙后代，让他们了解根源”。



2025年北山金秋节期间琼山村岱依族的割稻打谷比赛。本报记者 通善 摄

游客在琼山村田野上体验骑马。本报记者 黄河 摄

琼山的岱依族文化不仅体现在建筑上，还是生动地展现在艺术和风俗之中。“天曲”和“丁琴”已被联合国教科文组织列为人类代表性非物质文化遗产。丁琴声悠扬婉转，与甜美深情的天曲歌声交融，诉说着对祖国、家乡、对劳动生活的热爱以及人们朴素的梦想。

竹竿舞以及春节、下田节等节日仍被琼山人民守护并每年举办，每逢节日，村民们在欢快的氛围中团结相聚，祈愿丰收与安宁。



2025年北山金秋节的包黑粽子比赛，黑粽子是琼山岱依族的一道美食特产。本报记者 通善 摄

在2025年北山金秋节，琼山村岱依族展示使用传统农具舂米。本报记者 通善 摄

琼山社区旅游合作社成员杨氏余女士高兴地说：“现在的琼山与从前完全不同。游客不仅来赏景，更是为了体验岱依族的生活。我们带他们下田、舂米、酿玉米酒、做点心。最重要的是，我们引导他们尊重本土文化，与自然和谐共处。获得世界最佳旅游村称号就是我们继续努力的动力”。

琼山岱依族的天曲祭祀仪式表演。本报记者 黄河 摄

游客与岱依族同胞在琼山村共跳竹竿舞。本报记者 黄河 摄

倮倮寨和琼山，这两座小小村落凭借无价的文化、历史与自然价值，从65个国家的数百个候选地中脱颖而出，荣获“2025年世界最佳旅游村”称号。这不仅肯定了其独特景观与旅游潜力，还彰显越南少数民族社区在保护文化遗产、推动可持续旅游和提升生活质量方面的不懈努力。

文/越南画报 通善 图/阮胜 黄河 通善 译/武蓉

