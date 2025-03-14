促进越南残疾人融合的教育和领导能力

14/03/2025

近日，由联合国人口基金（UNFPA）驻越南办事处主办的“促进越南残疾人融合的教育和领导能力”主题活动在河内巴亭郡金马路304号联合国绿色办公楼举行。本次活动旨在传播越南乃至全球的融合教育价值观，具有深刻的人文意义。

联合国驻越南机构共同传播 “促进融合教育和每个人的领导能力”这一富有意义的信息。

目前，残疾人约占全球人口的15%，在越南，这一比例接近7%，约700万人。他们在学习、工作和社会生活中面临诸多挑战。然而，他们克服了种种困难，不断努力，为社会带来突破和价值。

活动期间，公众不仅有机会提高对融合教育的认识，还听取了残疾人在商业、志愿和医疗等领域发挥领导作用的故事，表彰了残疾人群体的成就，激励他们融入的动力。联合国绿色办公楼还设有影像发声展览，展示了残疾人努力生活和融入社会的照片。 联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯女士强调：“联合国驻越南办事处致力于将残疾人权利纳入各项工作。让我们共同建设一个尊重多样性和个人价值的世界”。



联合国人口基金驻越南首席代表马特·杰克逊先生表示：“领导能力始于融合。赋权残疾人，倾听他们的声音并认可他们在塑造未来中的作用。让我们团结互助，共同克服挑战，建设一个更坚强的世界”。

活动表彰了残疾人群体中的杰出人士。“触摸绿色”企业副经理阮垂芝分享道：“我最自豪的是，我们用回收布料制作的发圈、钥匙扣和纪念品，因其质量而非同情受到消费者的欢迎”。目前，该企业已为40多名残疾员工提供就业机会。Medlatec医院检验技师阮杏银克服了最初对自己能力的质疑，由于舌头短小，说话口齿不清，她说：“我一直耐心融入，并通过日常工作证明自己的能力”。她已在医院工作了三年多，是毅力向上的典范。

绿色办公楼内还展示了“触摸绿色”企业和越南聋人协会的残疾人手工艺品，吸引了观众的眼球。

此外，越南国家音乐学院阮德善、越南青年学院阮草丹和越南残疾青年协会委员闭氏冰的艺术表演感动无数观众。

文/越南画报 碧云 图/资料 译/武蓉